Пушков рассказал о последствиях возможной операции США против Венесуэлы

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Возможная операция Вашингтона против Венесуэлы ставит американского президента Дональда Трампа в непростое положение, поскольку он обещал не ввязывать США в дорогостоящие войны за рубежом, и обернуться против главы Белого дома, считает сенатор Алексей Пушков.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear ("Южное копье"). США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.

"Поставив на кон свой авторитет и желая продемонстрировать миру силу США в расчете на быстрый успех, Трамп рискует не добиться поставленной цели; ввязаться в войну, которая довольно скоро станет непопулярной; получить вместо контроля над Венесуэлой и зависимого от США нового режима обратный результат. Так операция "Южное копье" может превратиться в копье, направленное против самого Трампа", - написал политик в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, заявив, что дни Николаса Мадуро в качестве президента Венесуэлы сочтены, Трамп поставил себя в непростую ситуацию. "Прежде всего потому, что сам Мадуро не уйдет - и это всем очевидно, а Трамп был избран в том числе и потому, что обещал не ввязывать США в дорогостоящие войны за рубежом. Американское общество, за исключением наиболее агрессивной части политической элиты, устало от внешних интервенций", - отметил Пушков

Ираке и По его словам, за последние 25 лет США напрямую воевали в трех войнах, которые сами начали, - в Афганистане Ливии , и участвовали в двух "опосредованных" войнах - в Сирии и на Украине , которые они финансировали и на которые поставляли оружие, причем война на Украине обошлась им в сотни миллиардов долларов. "И сегодня Трамп всячески подчеркивает, что ее он получил в наследство", - добавил законодатель.

По мнению Пушкова, итоги этих войн также не вдохновляют американцев на новые военные авантюры - особенно болезненным стало поражение в Афганистане, и Америка явно не горит желанием теперь воевать в Венесуэле.

Кроме того, как считает парламентарий, официально объявленное Вашингтоном начало операции "Южное копье", имеющая целью свержение Мадуро, ставит перед США и другие сложные вопросы.

"Первый из них - как свергнуть Мадуро. В настоящее время, судя по всему, США намерены применить два средства - ракетные удары по военным и морским объектам, и тайные операции по линии ЦРУ , которые уже санкционированы Трампом. О наземном вторжении речь в настоящее время не идет. Однако совершенно неочевидно, что эти действия приведут к свержению президента Венесуэлы", - добавил сенатор.

Армия Венесуэлы готовится к отражению агрессии. По словам Мадуро, в стране размещены пять тысяч российских комплексов "Игла", которые призваны качественно усилить ПВО страны. Что касается тайных операций, то они обычно приносят успех благодаря внезапности. В данном случае, когда цель США очевидна, о внезапности речь не идет, пояснил Пушков.

Второй вопрос, по словам сенатора, готов ли Трамп в случае, если удары с воздуха не приведут к уходу или смещению Мадуро, пойти на наземную операцию. "Опыт Ирака, где США завязли на долгие 10 лет, и особенно Афганистана, где они упорно - и безрезультатно - воевали 20 лет, прежде чем дать оттуда деру на глазах у всего мира, говорит против этого", - полагает политик.

Как будет на этот раз, если Трамп не сможет предъявить результат ограниченной военно-воздушной операции, вопрос открытый, указал Пушков.

Кроме того, возникает вопрос - что получат США даже в случае достижения поставленной цели. И стоит ли эта цель брошенных на нее сил и средств, написал сенатор. "Дело в том, что явной замены Мадуро нет. Нобелевский лауреат Мария Корина Мачадо не в счет - за ней нет реальной силы. Руководство армии поддерживает Мадуро, большая часть населения - тоже. Самого Мадуро американские эксперты по Венесуэле считают "умеренным представителем чавизма" (движения, основанного Уго Чавесом ) и опасаются, что, в случае его ухода или смерти, к власти может прийти еще более жесткое военное руководство", - добавил он.