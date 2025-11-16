Рейтинг@Mail.ru
Пушков рассказал о последствиях возможной операции США против Венесуэлы - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/tramp-2055278524.html
Пушков рассказал о последствиях возможной операции США против Венесуэлы
Пушков рассказал о последствиях возможной операции США против Венесуэлы - РИА Новости, 16.11.2025
Пушков рассказал о последствиях возможной операции США против Венесуэлы
Возможная операция Вашингтона против Венесуэлы ставит американского президента Дональда Трампа в непростое положение, поскольку он обещал не ввязывать США в... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T12:00:00+03:00
2025-11-16T12:00:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
дональд трамп
николас мадуро
алексей пушков
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg
https://ria.ru/20251014/ssha-2048267537.html
https://ria.ru/20250915/tramp-2042118310.html
https://ria.ru/20250827/peru-2037771553.html
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479423de924720f19b933d9c8f8d2e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), дональд трамп, николас мадуро, алексей пушков, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), nbc
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Николас Мадуро, Алексей Пушков, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), NBC
Пушков рассказал о последствиях возможной операции США против Венесуэлы

Пушков: операция США против Венесуэлы может обернуться против Трампа

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Возможная операция Вашингтона против Венесуэлы ставит американского президента Дональда Трампа в непростое положение, поскольку он обещал не ввязывать США в дорогостоящие войны за рубежом, и обернуться против главы Белого дома, считает сенатор Алексей Пушков.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear ("Южное копье"). США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Удар по судну рядом с берегом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
США вновь нанесли удар по судну, якобы перевозившему наркотики
14 октября, 21:07
"Поставив на кон свой авторитет и желая продемонстрировать миру силу США в расчете на быстрый успех, Трамп рискует не добиться поставленной цели; ввязаться в войну, которая довольно скоро станет непопулярной; получить вместо контроля над Венесуэлой и зависимого от США нового режима обратный результат. Так операция "Южное копье" может превратиться в копье, направленное против самого Трампа", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, заявив, что дни Николаса Мадуро в качестве президента Венесуэлы сочтены, Трамп поставил себя в непростую ситуацию. "Прежде всего потому, что сам Мадуро не уйдет - и это всем очевидно, а Трамп был избран в том числе и потому, что обещал не ввязывать США в дорогостоящие войны за рубежом. Американское общество, за исключением наиболее агрессивной части политической элиты, устало от внешних интервенций", - отметил Пушков.
По его словам, за последние 25 лет США напрямую воевали в трех войнах, которые сами начали, - в Афганистане, Ираке и Ливии, и участвовали в двух "опосредованных" войнах - в Сирии и на Украине, которые они финансировали и на которые поставляли оружие, причем война на Украине обошлась им в сотни миллиардов долларов. "И сегодня Трамп всячески подчеркивает, что ее он получил в наследство", - добавил законодатель.
По мнению Пушкова, итоги этих войн также не вдохновляют американцев на новые военные авантюры - особенно болезненным стало поражение в Афганистане, и Америка явно не горит желанием теперь воевать в Венесуэле.
Кроме того, как считает парламентарий, официально объявленное Вашингтоном начало операции "Южное копье", имеющая целью свержение Мадуро, ставит перед США и другие сложные вопросы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Трамп заявил о новом ударе по лодке с наркотиками
15 сентября, 23:06
"Первый из них - как свергнуть Мадуро. В настоящее время, судя по всему, США намерены применить два средства - ракетные удары по военным и морским объектам, и тайные операции по линии ЦРУ, которые уже санкционированы Трампом. О наземном вторжении речь в настоящее время не идет. Однако совершенно неочевидно, что эти действия приведут к свержению президента Венесуэлы", - добавил сенатор.
Армия Венесуэлы готовится к отражению агрессии. По словам Мадуро, в стране размещены пять тысяч российских комплексов "Игла", которые призваны качественно усилить ПВО страны. Что касается тайных операций, то они обычно приносят успех благодаря внезапности. В данном случае, когда цель США очевидна, о внезапности речь не идет, пояснил Пушков.
Второй вопрос, по словам сенатора, готов ли Трамп в случае, если удары с воздуха не приведут к уходу или смещению Мадуро, пойти на наземную операцию. "Опыт Ирака, где США завязли на долгие 10 лет, и особенно Афганистана, где они упорно - и безрезультатно - воевали 20 лет, прежде чем дать оттуда деру на глазах у всего мира, говорит против этого", - полагает политик.
Как будет на этот раз, если Трамп не сможет предъявить результат ограниченной военно-воздушной операции, вопрос открытый, указал Пушков.
Кроме того, возникает вопрос - что получат США даже в случае достижения поставленной цели. И стоит ли эта цель брошенных на нее сил и средств, написал сенатор. "Дело в том, что явной замены Мадуро нет. Нобелевский лауреат Мария Корина Мачадо не в счет - за ней нет реальной силы. Руководство армии поддерживает Мадуро, большая часть населения - тоже. Самого Мадуро американские эксперты по Венесуэле считают "умеренным представителем чавизма" (движения, основанного Уго Чавесом) и опасаются, что, в случае его ухода или смерти, к власти может прийти еще более жесткое военное руководство", - добавил он.
Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
США выдумали историю с наркокартелем в Венесуэле, заявила социолог
27 августа, 04:39
 
В миреСШАВенесуэлаВашингтон (штат)Дональд ТрампНиколас МадуроАлексей ПушковМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)NBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала