Трамп призвал телеканал NBC уволить критикующего его ведущего - РИА Новости, 16.11.2025
03:24 16.11.2025
Трамп призвал телеканал NBC уволить критикующего его ведущего
Трамп призвал телеканал NBC уволить критикующего его ведущего
Трамп призвал телеканал NBC уволить критикующего его ведущего
Президент США Дональд Трамп призвал уволить очередного телеведущего, выступившего с критикой его политики, теперь им стал ведущий вечернего ток-шоу на... РИА Новости, 16.11.2025
в мире, сша, дональд трамп, барак обама, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, Барак Обама, NBC
Трамп призвал телеканал NBC уволить критикующего его ведущего

Трамп призвал телеканал NBC уволить критикующего его ведущего Сета Майерса

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал уволить очередного телеведущего, выступившего с критикой его политики, теперь им стал ведущий вечернего ток-шоу на телеканале NBC Сет Майерс.
"Сет Майерс из NBC страдает неизлечимой формой синдрома расстройства Трампа. Вчера вечером его видели в состоянии неконтролируемой ярости, вероятно, из-за того, что его "шоу" терпит провал в рейтингах. Помимо всего прочего, Майерс совершенно бездарен, и NBC должна его уволить. Немедленно!" - написал он в соцсети Truth Social.
Майерс в ночь на субботу сказал в эфире, что Трамп является самым непопулярным в истории США президентом, теряющим поддержку даже среди своих самых ярых сторонников.
Ранее после призывов Трампа от работы отстранили ведущего вечернего ток-шоу на телеканале ABC Джимми Киммела. Против решения выступили ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ.В последствии Disney объявила о возобновлении показа авторского шоу Киммела.
Рейтинг одобрения Трампа в расчете разности между процентом одобряющих и не одобряющих его граждан составляет 18%, такое серьезное и быстрое падение не переживал ни один из последних американских лидеров, следует из опроса журнала Economist и компании YouGov.
