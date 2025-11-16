Трамп призвал телеканал NBC уволить критикующего его ведущего

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал уволить очередного телеведущего, выступившего с критикой его политики, теперь им стал ведущий вечернего ток-шоу на телеканале NBC Сет Майерс.
"Сет Майерс из NBC страдает неизлечимой формой синдрома расстройства Трампа. Вчера вечером его видели в состоянии неконтролируемой ярости, вероятно, из-за того, что его "шоу" терпит провал в рейтингах. Помимо всего прочего, Майерс совершенно бездарен, и NBC должна его уволить. Немедленно!" - написал он в соцсети Truth Social.
Майерс в ночь на субботу сказал в эфире, что Трамп является самым непопулярным в истории США президентом, теряющим поддержку даже среди своих самых ярых сторонников.
Ранее после призывов Трампа от работы отстранили ведущего вечернего ток-шоу на телеканале ABC Джимми Киммела. Против решения выступили ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ.В последствии Disney объявила о возобновлении показа авторского шоу Киммела.
Рейтинг одобрения Трампа в расчете разности между процентом одобряющих и не одобряющих его граждан составляет 18%, такое серьезное и быстрое падение не переживал ни один из последних американских лидеров, следует из опроса журнала Economist и компании YouGov.