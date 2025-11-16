Трамп призвал телеканал NBC уволить критикующего его ведущего

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал уволить очередного телеведущего, выступившего с критикой его политики, теперь им стал ведущий вечернего ток-шоу на телеканале NBC Сет Майерс.

Рейтинг одобрения Трампа в расчете разности между процентом одобряющих и не одобряющих его граждан составляет 18%, такое серьезное и быстрое падение не переживал ни один из последних американских лидеров, следует из опроса журнала Economist и компании YouGov.