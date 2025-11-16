Рейтинг@Mail.ru
Проезд в Териберку откроют в ночь на понедельник - РИА Новости, 16.11.2025
21:02 16.11.2025 (обновлено: 21:07 16.11.2025)
Проезд в Териберку откроют в ночь на понедельник
Проезд для всех видов транспорта в село Териберка Мурманской области, который закрыли в ночь на пятницу, откроют в ночь на понедельник, сообщил оперативный штаб
Колонна из машин на горном перевале к селу Териберка
Колонна из машин на горном перевале к селу Териберка
Колонна из машин на горном перевале к селу Териберка. Архивное фото
МУРМАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Проезд для всех видов транспорта в село Териберка Мурманской области, который закрыли в ночь на пятницу, откроют в ночь на понедельник, сообщил оперативный штаб региона.
В ночь на пятницу в Мурманской области начались метели. Дорогу к популярной у туристов Териберки в 120 километрах от Мурманска закрыли. В итоге, в селе остались туристы, которые не успели выехать. Кроме того, в населенном пункте отключилось электроснабжение. В воскресенье жителям и гостям левобережной части Териберки, где не восстановили подачу электроэнергии, местные власти предложили переселиться в гостиницу на безвозмездной основе.
"Семнадцатого ноября с 00.00 будут открыты проезд по автодороге "Кола-Серебрянские ГЭС" с 32-го километра до 81-го километра и автоподъезд к селу Териберка с нолевого по 38-й километры. Дорога к поселку Туманный и участок автодороги "Кола - Серебрянские ГЭС" с 81-го километра по 136-й километр остаются закрытыми", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Юрты на дороге у поселка Териберка - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Туристы, застрявшие в Териберке, не нуждаются в помощи
15 ноября, 21:50
Происшествия
 
 
