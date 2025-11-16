Проезд в Териберку откроют в ночь на понедельник

«

"Семнадцатого ноября с 00.00 будут открыты проезд по автодороге "Кола-Серебрянские ГЭС" с 32-го километра до 81-го километра и автоподъезд к селу Териберка с нолевого по 38-й километры. Дорога к поселку Туманный и участок автодороги "Кола - Серебрянские ГЭС" с 81-го километра по 136-й километр остаются закрытыми", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.