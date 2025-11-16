https://ria.ru/20251116/tank-2055247146.html
Танк Т-80БВМ является одним из лучших в мире, заявил боец
Российский танк Т-80БВМ - один из лучших в мире, ему дали позывной "Шустрый", заявил на видео Минобороны РФ командир танковой роты с позывным "Арслан". РИА Новости, 16.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российский танк Т-80БВМ - один из лучших в мире, ему дали позывной "Шустрый", заявил на видео Минобороны РФ командир танковой роты с позывным "Арслан".
"Танк Т-80БВМ - один из лучших танков в мире. Позывной у него "Шустрый"", - сказал "Арслан".
По его словам, танк оснащен целым комплексом системы защиты, прозванной "Медуза".
"Танк полностью может вести огонь, как прямой наводкой, так и на скорости уходить, так и с закрытых позиций... Данная защита никоим образом ее не стесняет", - сказал боец ВС РФ.
Он добавил, что для поддержки российских военнослужащих во время штурма позиций противника танк используется, чтобы "проложить" дорогу бойцам ВС РФ.