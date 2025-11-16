Рейтинг@Mail.ru
Танк Т-80БВМ является одним из лучших в мире, заявил боец
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 16.11.2025
Танк Т-80БВМ является одним из лучших в мире, заявил боец
Российский танк Т-80БВМ - один из лучших в мире, ему дали позывной "Шустрый", заявил на видео Минобороны РФ командир танковой роты с позывным "Арслан".
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
россия
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Танк Т-80БВМ является одним из лучших в мире, заявил боец

Боец ВС РФ назвал танк Т-80БВМ одним из лучших в мире

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российский танк Т-80БВМ - один из лучших в мире, ему дали позывной "Шустрый", заявил на видео Минобороны РФ командир танковой роты с позывным "Арслан".
"Танк Т-80БВМ - один из лучших танков в мире. Позывной у него "Шустрый"", - сказал "Арслан".
По его словам, танк оснащен целым комплексом системы защиты, прозванной "Медуза".
"Танк полностью может вести огонь, как прямой наводкой, так и на скорости уходить, так и с закрытых позиций... Данная защита никоим образом ее не стесняет", - сказал боец ВС РФ.
Он добавил, что для поддержки российских военнослужащих во время штурма позиций противника танк используется, чтобы "проложить" дорогу бойцам ВС РФ.
Кот помогает военнослужащим замечать приближение дронов ВСУ, рассказал боец
