СМИ: миллионы американцев могут лишиться талонов на питание из-за Трампа
СМИ: миллионы американцев могут лишиться талонов на питание из-за Трампа - РИА Новости, 16.11.2025
СМИ: миллионы американцев могут лишиться талонов на питание из-за Трампа
Миллионы американцев могут лишиться талонов на питание из-за того, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает требовать от штатов соблюдения... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T04:53:00+03:00
2025-11-16T04:53:00+03:00
2025-11-16T04:53:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
СМИ: миллионы американцев могут лишиться талонов на питание из-за Трампа
Politico: миллионы американцев могут лишиться талонов на питание из-за Трампа
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Миллионы американцев могут лишиться талонов на питание из-за того, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает требовать от штатов соблюдения ранее принятого закона о пересмотре правил получения этой поддержки.
"Министр сельского хозяйства Брук Роллинс поручила сотрудникам минсельхоза США
во время рекордного 43-дневного шатдауна продолжать добиваться от штатов соблюдения подписанного республиканцами закона о налогах и расходах, который, по прогнозам, в ближайшие несколько месяцев приведет к исключению миллионов людей из крупнейшей в стране программы по борьбе с голодом", - говорится в сообщении издания.
Ранее на этой неделе Роллинс заявила, что планирует потребовать всех получателей талонов вновь податься на программу для предотвращения мошенничества. Рецепиенты, число которых насчитывает около 42 миллионов жителей США, сейчас получают в среднем по шесть долларов в день на еду, 40% из них являются детьми.
"Штаты начали уведомлять получателей о том, что на них распространяются новые, более строгие требования к их трудовой деятельности, установив трехмесячный срок, в течение которого люди должны будут их выполнить, иначе они полностью потеряют право на пособия", - отмечает портал.
Согласно подсчетам управления конгресса по бюджету, из-за новых правил около 2,4 миллиона человек могут лишиться продовольственной помощи.