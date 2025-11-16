Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
Специальная военная операция на Украине
 
23:55 16.11.2025
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Пензенской области, введены ограничения в работе мобильного интернета, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
В Пензенской области объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Пензенской области, введены ограничения в работе мобильного интернета, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что для безопасности граждан ввели временные ограничения работы мобильного интернета.
