Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над шестью регионами - РИА Новости, 16.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 16.11.2025 (обновлено: 23:48 16.11.2025)
Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над шестью регионами
Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над шестью регионами
Российская ПВО сбила 31 дрон ВСУ над шестью регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.11.2025
безопасность, россия, курская область, белгородская область, тульская область, орловская область, брянская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Белгородская область, Тульская область, Орловская область, Брянская область, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над шестью регионами

Силы ПВО за три часа сбили 31 украинский БПЛА над шестью регионами России

Военнослужащий в пункте управления зенитного ракетного комплекса
Военнослужащий в пункте управления зенитного ракетного комплекса
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в пункте управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российская ПВО сбила 31 дрон ВСУ над шестью регионами, сообщило Минобороны.
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали там.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Посольство России обвинило Запад в соучастии в зверствах на Украине
Вчера, 15:57
В их числе:
В течение дня министерство уже отчитывалось о сбитых беспилотниках над Белгородской, Брянской и Курской областями, всего их было 27. Таким образом, общее число ликвидированных за день дронов к этому часу составило 58 штук.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала