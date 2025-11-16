Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над шестью регионами

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российская ПВО сбила 31 дрон ВСУ над шестью регионами, сообщило Российская ПВО сбила 31 дрон ВСУ над шестью регионами, сообщило Минобороны

"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — рассказали там.

В их числе:

десять дронов — над Курской областью;

семь — над территорией Белгородской области;

по шесть — в небе над Тульской и Орловской областями;

по одному — над Брянской и Воронежской областями.

В течение дня министерство уже отчитывалось о сбитых беспилотниках над Белгородской, Брянской и Курской областями, всего их было 27. Таким образом, общее число ликвидированных за день дронов к этому часу составило 58 штук.