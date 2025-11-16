Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о действиях ВС России у Красноармейска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 16.11.2025 (обновлено: 14:05 16.11.2025)
Минобороны рассказало о действиях ВС России у Красноармейска
Минобороны рассказало о действиях ВС России у Красноармейска - РИА Новости, 16.11.2025
Минобороны рассказало о действиях ВС России у Красноармейска
Бойцы группировки "Центр" пресекли попытку украинских боевиков вырваться к северу от Красноармейска, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 16.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
красноармейск
вооруженные силы украины
димитров
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
красноармейск
димитров
Пленный ВСУ Александр Самодай рассказал о бесчеловечном отношении бывших командиров
Пленный военнослужащий ВСУ: «Связи нет. Воды, еды – нет, БК тоже нет» Украинский военнослужащий Александр Самодай, взятый в плен бойцами группировки войск «Центр», рассказал, что в течение полутора месяцев прятался с сослуживцами в квартире в Красноармейске. Военнопленный ВСУ Александр Самодай рассказал, что его бывшие командиры бесчеловечно относились к своим подчиненным
2025-11-16T12:38
true
PT7M51S
Уничтожение бронетехники ВСУ в треугольнике городов Красноармейск-Димитров-Родинское
Порядка 50 единиц бронетехники противника уничтожили российские операторы БПЛА в треугольнике городов Красноармейск-Димитров-Родинское. Минобороны показало кадры последствий удачной охоты центра "Рубикон" и подразделений "Центра" на путях снабжения снабжения ВСУ.
2025-11-16T12:38
true
PT3M26S
Кадры уничтожения двух боевиков ВСУ прямым попаданием дрона под Красноармейском
Разведчики группировки "Центр" уничтожили двух боевиков ВСУ прямым попаданием дрона под Красноармейском.
2025-11-16T12:38
true
PT0M28S
безопасность, донецкая народная республика, россия, красноармейск, вооруженные силы украины, димитров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Димитров
Минобороны рассказало о действиях ВС России у Красноармейска

Группировка "Центр" пресекла попытку ВСУ вырваться к северу от Красноармейска

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" пресекли попытку украинских боевиков вырваться к северу от Красноармейска, говорится в сообщении Минобороны России.
"Пресечена попытка подразделения 155-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих и боевая машина пехоты", — заявили в ведомстве.
В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожать заблокированные подразделения противника в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны. Также идет зачистка села Ровное в ДНР.
"Отражены шесть атак подразделений 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ из района населенного пункта Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ", — отметили в министерстве.
В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный и южной части города. А штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады вплотную приблизились к микрорайону Западный и освободили 33 здания.

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта до 280 военных, БМП, ББМ "Казак" и 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, добавили в Минобороны.
К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо украинские войска в районе Красноармейска и Димитрова. Российская армия регулярно пресекает попытки ВСУ деблокировать подразделения противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Донецкая Народная Республика
Россия
Красноармейск
Вооруженные силы Украины
Димитров
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
