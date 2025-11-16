Минобороны рассказало о действиях ВС России у Красноармейска

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" пресекли попытку украинских боевиков вырваться к северу от Красноармейска, говорится в сообщении Минобороны России.
"Пресечена попытка подразделения 155-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих и боевая машина пехоты", — заявили в ведомстве.
В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожать заблокированные подразделения противника в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны. Также идет зачистка села Ровное в ДНР.
"Отражены шесть атак подразделений 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ из района населенного пункта Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ", — отметили в министерстве.
В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный и южной части города. А штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады вплотную приблизились к микрорайону Западный и освободили 33 здания.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
За сутки ВСУ потеряли на этом участке фронта до 280 военных, БМП, ББМ "Казак" и 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, добавили в Минобороны.
К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо украинские войска в районе Красноармейска и Димитрова. Российская армия регулярно пресекает попытки ВСУ деблокировать подразделения противника.
