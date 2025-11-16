https://ria.ru/20251116/svo-2055283556.html
ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 16.11.2025
ВС России уничтожили до 50 боевиков ВСУ на Купянском направлении
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" на купянском направлении уничтожили до 50 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
2025
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
