ВС России освободили Малую Токмачку Запорожской области
ВС России освободили Малую Токмачку Запорожской области - РИА Новости, 16.11.2025
ВС России освободили Малую Токмачку Запорожской области
Подразделения группировки войск "Днепр" ВС России в результате решительных действий освободили населенный пункт Малая Токмачка Запорожской области, сообщило в... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T12:26:00+03:00
2025-11-16T12:26:00+03:00
2025-11-16T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
россия
запорожская область
россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
ВС России освободили Малую Токмачку Запорожской области
ВС России освободили населенный пункт Малая Токмачка Запорожской области