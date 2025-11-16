Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Малую Токмачку Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 16.11.2025 (обновлено: 13:02 16.11.2025)
ВС России освободили Малую Токмачку Запорожской области
ВС России освободили Малую Токмачку Запорожской области - РИА Новости, 16.11.2025
ВС России освободили Малую Токмачку Запорожской области
Подразделения группировки войск "Днепр" ВС России в результате решительных действий освободили населенный пункт Малая Токмачка Запорожской области, сообщило в... РИА Новости, 16.11.2025
ВС России освободили Малую Токмачку Запорожской области

ВС России освободили населенный пункт Малая Токмачка Запорожской области

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" ВС России в результате решительных действий освободили населенный пункт Малая Токмачка Запорожской области, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Малую Токмачку в Запорожской области
Подразделения группировки войск Днепр освободили Малую Токмачку в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Малую Токмачку в Запорожской области
"Подразделения группировки войск "Днепр" завершили освобождение населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
