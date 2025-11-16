Штурмовики продолжают уничтожение окруженных групп ВСУ в районе Купянска

https://ria.ru/20251116/svo-2055281756.html
Штурмовые отряды российских Вооруженных сил продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.11.2025
