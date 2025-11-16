Рейтинг@Mail.ru
05:14 16.11.2025
Московским светофорам находят владельца через суд
Московским светофорам находят владельца через суд
москва, новая москва
Москва, Новая Москва
Новый светофор в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Московские суды признают столичные светофоры бесхозными и передают их на баланс города, сказано в судебных документах, которые изучило РИА Новости.
Согласно материалам, светофоры устанавливает ГКУ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках работ по приведению в нормативное состояние улиц и общественных пространств Москвы. Затем ГКУ отказывается от права собственности. Тогда районная управа обращается в суд с иском о признании имущества бесхозным и передаче на баланс города. После этого за светофоры отвечает Центр организации дорожного движения.
Некоторые иски касаются одного светофора, в некоторых речь идет сразу о нескольких.
"Отсутствие собственника светофорного объекта приводит к отсутствию контроля за его техническим состоянием, создает угрозу возникновения аварийной ситуации", - сказано в документах.
Спорные светофоры расположены в разных районах столицы: в центре на Петровке и Каретном ряду, рядом с причалом у Киевского вокзала, в Новой Москве.
