https://ria.ru/20251116/svetofor-2055247612.html
Московским светофорам находят владельца через суд
Московским светофорам находят владельца через суд - РИА Новости, 16.11.2025
Московским светофорам находят владельца через суд
Московские суды признают столичные светофоры бесхозными и передают их на баланс города, сказано в судебных документах, которые изучило РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T05:14:00+03:00
2025-11-16T05:14:00+03:00
2025-11-16T05:14:00+03:00
москва
новая москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736466615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b18b10b864b0e8b5242f64e8d40091a3.jpg
https://ria.ru/20250914/telefon-2041763512.html
москва
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736466615_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_10959f5e66337c90ad910f793125b883.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новая москва
Московским светофорам находят владельца через суд
Светофорам в Москве находят владельца через суд
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Московские суды признают столичные светофоры бесхозными и передают их на баланс города, сказано в судебных документах, которые изучило РИА Новости.
Согласно материалам, светофоры устанавливает ГКУ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках работ по приведению в нормативное состояние улиц и общественных пространств Москвы
. Затем ГКУ отказывается от права собственности. Тогда районная управа обращается в суд с иском о признании имущества бесхозным и передаче на баланс города. После этого за светофоры отвечает Центр организации дорожного движения.
Некоторые иски касаются одного светофора, в некоторых речь идет сразу о нескольких.
"Отсутствие собственника светофорного объекта приводит к отсутствию контроля за его техническим состоянием, создает угрозу возникновения аварийной ситуации", - сказано в документах.
Спорные светофоры расположены в разных районах столицы: в центре на Петровке и Каретном ряду, рядом с причалом у Киевского вокзала, в Новой Москве
.