Московским светофорам находят владельца через суд

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Московские суды признают столичные светофоры бесхозными и передают их на баланс города, сказано в судебных документах, которые изучило РИА Новости.

Согласно материалам, светофоры устанавливает ГКУ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках работ по приведению в нормативное состояние улиц и общественных пространств Москвы . Затем ГКУ отказывается от права собственности. Тогда районная управа обращается в суд с иском о признании имущества бесхозным и передаче на баланс города. После этого за светофоры отвечает Центр организации дорожного движения.

Некоторые иски касаются одного светофора, в некоторых речь идет сразу о нескольких.

"Отсутствие собственника светофорного объекта приводит к отсутствию контроля за его техническим состоянием, создает угрозу возникновения аварийной ситуации", - сказано в документах.