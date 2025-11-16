https://ria.ru/20251116/svet-2055274530.html
Несколько населенных пунктов Черниговской области остались без света
Ряд населенных пунктов Черниговской области остались без электроснабжения из-за повреждения энергетического объекта, сообщил глава областной военной... РИА Новости, 16.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
черниговская область
нежин
черниговская область
нежин
Новости
ru-RU
