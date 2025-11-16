https://ria.ru/20251116/sudno-2055239352.html
В Мурманской области два судна открепились от причала из-за шторма
В Мурманской области два судна открепились от причала из-за шторма - РИА Новости, 16.11.2025
В Мурманской области два судна открепились от причала из-за шторма
Два судна из-за шторма открепились от причала в Териберке Мурманской области, одно из них опрокинуло и подтопило, местонахождение второго устанавливается,... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T01:39:00+03:00
2025-11-16T01:39:00+03:00
2025-11-16T13:37:00+03:00
происшествия
мурманская область
северо-западная транспортная прокуратура
мурманская область
В Мурманской области два судна открепились от причала из-за шторма
В Териберке Мурманской области два судна открепились от причала из-за шторма
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Два судна из-за шторма открепились от причала в Териберке Мурманской области, одно из них опрокинуло и подтопило, местонахождение второго устанавливается, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Как следует из представленного транспортной прокуратурой видео, подтопленное судно опрокинулось на бок.
"Северо-Западная транспортная прокуратура
организовала проверку по факту инцидента с маломерными судами в Мурманской области
. По предварительным данным, в районе Териберки в губе Лодейной два маломерных судна "Сарган" и "Надежда" без пассажиров в условиях сильного шторма открепились от причала. Одно из них подтоплено, местонахождение второго устанавливается", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале
.
Мурманская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства, после улучшения погоды собственники приступят к работам по подъему судов, отметили в ведомстве. Прокуратура проводит проверку.