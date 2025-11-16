Чад принял более полутора миллиона суданских беженцев

КАИР, 16 ноя - РИА Новости. Чад принял 1,6 миллиона суданских беженцев, заявил министр иностранных дел страны Абдулла Сабер Фадуль.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.
Вооруженные силы Судана 26 марта заявили о полном освобождении столицы страны - Хартума - от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля рассказали о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
Мятежники из Силам быстрого реагирования объявили 26 октября о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после 1,5 лет беспрерывных боев за город, который был самым крупным опорным пунктом правительственных войск в Северном Дарфуре. Представитель регионального правительства Агад бен Кони, в свою очередь, уточнил, что количество погибших в Эль-Фашере после его перехода под контроль СБР возросло до 2,2 тысячи человек.