Чад принял более полутора миллиона суданских беженцев - РИА Новости, 16.11.2025
21:29 16.11.2025
Чад принял более полутора миллиона суданских беженцев
Чад принял 1,6 миллиона суданских беженцев, заявил министр иностранных дел страны Абдулла Сабер Фадуль. РИА Новости, 16.11.2025
в мире, республика чад, судан, египет, оон
В мире, Республика Чад, Судан, Египет, ООН
Чад принял более полутора миллиона суданских беженцев

Глава МИД Чада Фадуль: в стране сейчас 1,6 миллиона беженцев из Судана

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛагерь беженцев
Лагерь беженцев - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лагерь беженцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 16 ноя - РИА Новости. Чад принял 1,6 миллиона суданских беженцев, заявил министр иностранных дел страны Абдулла Сабер Фадуль.
"У нас с Египтом есть взаимная заинтересованность, суданским беженцам оказывается большая помощь в Чаде и Египте. В Чаде сейчас 1,6 миллиона суданских беженцев", - сказал Фадуль, отвечая на вопрос РИА Новости в ходе совместной пресс-конференции в Каире с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.
Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Посол Судана призвал к решению конфликта без внешнего вмешательства
3 ноября, 19:04
Он добавил, что Чад поддерживает все инициативы по Судану, предпринимаемые на уровне Африканского Союза и Совета безопасности ООН.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.
Вооруженные силы Судана 26 марта заявили о полном освобождении столицы страны - Хартума - от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля рассказали о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
Мятежники из Силам быстрого реагирования объявили 26 октября о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после 1,5 лет беспрерывных боев за город, который был самым крупным опорным пунктом правительственных войск в Северном Дарфуре. Представитель регионального правительства Агад бен Кони, в свою очередь, уточнил, что количество погибших в Эль-Фашере после его перехода под контроль СБР возросло до 2,2 тысячи человек.
Суданские военнослужащие из формирования - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Представитель "Армии освобождения Судана" рассказал о ситуации в Эль-Фашер
18 октября, 17:17
 
В миреРеспублика ЧадСуданЕгипетООН
 
 
