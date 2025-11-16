Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался смягчить наказание чиновнику, укравшему 900 миллионов рублей
16.11.2025
Суд отказался смягчить наказание чиновнику, укравшему 900 миллионов рублей
Суд отказался смягчить наказание чиновнику, укравшему 900 миллионов рублей
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкОлег Митволь
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Олег Митволь. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Московский областной суд отказался заменить наказание на более мягкое бывшему заместителю руководителя Росприроднадзора Олегу Митволю, отбывающему срок в подмосковной колонии по делу о хищении более 900 миллионов рублей, сказано в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Постановление Коломенского городского суда в отношении Митволя оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - говорится в документе.
Защита просила заменить экс-чиновнику неотбытую часть наказания более мягким, однако суд первой инстанции отказался удовлетворить это ходатайство. По мнению адвоката, Митволь не допускал нарушений порядка отбывания наказания, к дисциплинарной ответственности не привлекался, дисциплинарных взысканий не имел, имел одно поощрение, в содеянном раскаялся, работает в колонии и частично возмещает вред из своей зарплаты. Прокурор не поддержал ходатайство.
Суд установил, что по делу имеется гражданский иск, согласно исполнительному листу размер задолженности составляет 951,39 миллиона рублей, при этом выплачено 2,1 миллиона рублей осужденным и его родственниками, в том числе почти 155 тысяч рублей из зарплаты Митволя в колонии.
"Исследованная судом апелляционной инстанции характеристика на осужденного Митволя содержит выводы администрации исправительного учреждения о нецелесообразности условно-досрочного освобождения осужденного Митволя в связи с тем, что цели наказания, предусмотренные статьей 43 УК РФ, не достигнуты, предприняты незначительные меры по возмещению вреда, причиненного преступлением, что не противоречит выводам характеристик, которые были исследованы судом первой инстанции", - отмечается в документе.
В сентябре Мособлсуд оставил в силе решение Коломенского суда, отклонившего просьбу Митволя об условно-досрочном освобождении. Сам Митволь в ходе процесса отмечал, что полностью погасить ущерб не может, его зарплата в колонии составляет 15 тысяч рублей в месяц, а значит на погашение средств у него уйдет "девять с половиной тысяч лет".
Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.
Пока Митволь находился под стражей, мошенники, оформив доверенность на поддельные паспорта, опустошили его банковские счета на 5,4 миллиона дирхамов (около 112 миллионов рублей) и едва не продали его недвижимость в Дубае. Была арестована и позже осуждена на пять лет участница аферы, следствие в отношении ее подельников было приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.
