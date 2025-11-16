Рейтинг@Mail.ru
"Я не очень оптимистичен". Стубб сделал громкое заявление об Украине - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 16.11.2025 (обновлено: 14:54 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/stubb-2055274677.html
"Я не очень оптимистичен". Стубб сделал громкое заявление об Украине
"Я не очень оптимистичен". Стубб сделал громкое заявление об Украине - РИА Новости, 16.11.2025
"Я не очень оптимистичен". Стубб сделал громкое заявление об Украине
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press призвал не ждать в ближайшее время прекращения огня на Украине. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T11:26:00+03:00
2025-11-16T14:54:00+03:00
в мире
украина
финляндия
василий небензя
оон
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008583380_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93d2c356e9ef092b35b2d0f121aa2327.jpg
https://ria.ru/20251116/zelenskiy-2055265279.html
украина
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008583380_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59aaf33814e2f06d85a40c460b1c7f8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, финляндия, василий небензя, оон, россия
В мире, Украина, Финляндия, Василий Небензя, ООН, Россия
"Я не очень оптимистичен". Стубб сделал громкое заявление об Украине

Стубб призвал не ожидать прекращения огня на Украине в этом году

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press призвал не ждать в ближайшее время прекращения огня на Украине.
«
"Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году", — заявил он.
Как утверждает финский президент, было бы хорошо, если хоть что-то будет достигнуто к марту следующего года.
На этой неделе постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что прекращение огня и заморозка боевых действий на Украине по линии соприкосновения не решит первопричин конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
На Западе обратились к Зеленскому с призывом из-за России
09:59
 
В миреУкраинаФинляндияВасилий НебензяООНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала