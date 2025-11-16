https://ria.ru/20251116/stubb-2055274677.html
"Я не очень оптимистичен". Стубб сделал громкое заявление об Украине
"Я не очень оптимистичен". Стубб сделал громкое заявление об Украине - РИА Новости, 16.11.2025
"Я не очень оптимистичен". Стубб сделал громкое заявление об Украине
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press призвал не ждать в ближайшее время прекращения огня на Украине. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T11:26:00+03:00
2025-11-16T11:26:00+03:00
2025-11-16T14:54:00+03:00
в мире
украина
финляндия
василий небензя
оон
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008583380_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93d2c356e9ef092b35b2d0f121aa2327.jpg
https://ria.ru/20251116/zelenskiy-2055265279.html
украина
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008583380_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59aaf33814e2f06d85a40c460b1c7f8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, финляндия, василий небензя, оон, россия
В мире, Украина, Финляндия, Василий Небензя, ООН, Россия
"Я не очень оптимистичен". Стубб сделал громкое заявление об Украине
Стубб призвал не ожидать прекращения огня на Украине в этом году