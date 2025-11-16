https://ria.ru/20251116/strelba-2055237509.html
В перестрелке в Канзасе пострадали четверо силовиков, сообщает AP
В перестрелке в Канзасе пострадали четверо силовиков, сообщает AP - РИА Новости, 16.11.2025
В перестрелке в Канзасе пострадали четверо силовиков, сообщает AP
Четверо американских силовиков ранены в результате перестрелки в штате Канзас, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на следователей. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T00:57:00+03:00
2025-11-16T00:57:00+03:00
2025-11-16T14:02:00+03:00
в мире
канзас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055292477_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_9a478f65293a93e42c9b812e88b4e64f.jpg
https://ria.ru/20251115/ssha-2055120008.html
канзас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055292477_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_a102fea6c25d8edc4006b534b68ac692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канзас
В перестрелке в Канзасе пострадали четверо силовиков, сообщает AP
AP: в результате перестрелки в Канзасе ранены четверо американских силовиков
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Четверо американских силовиков ранены в результате перестрелки в штате Канзас, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на следователей.
"Четверо правоохранителей получили огнестрельные ранения в субботу утром, когда приехали на вызов к дому в сельской местности к югу от (города – ред.) Топика, штат Канзас", - пишет агентство.
По информации агентства, сотрудники офиса шерифа и полицейские прибыли на место после сообщения о домашнем насилии, после чего началась стрельба.
Отмечается, что состояние раненых силовиков нестабильно, при этом подозреваемый скончался от ран.