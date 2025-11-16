Рейтинг@Mail.ru
В перестрелке в Канзасе пострадали четверо силовиков, сообщает AP
00:57 16.11.2025 (обновлено: 14:02 16.11.2025)
В перестрелке в Канзасе пострадали четверо силовиков, сообщает AP
В перестрелке в Канзасе пострадали четверо силовиков, сообщает AP
Четверо американских силовиков ранены в результате перестрелки в штате Канзас, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на следователей. РИА Новости, 16.11.2025
2025
В перестрелке в Канзасе пострадали четверо силовиков, сообщает AP

AP: в результате перестрелки в Канзасе ранены четверо американских силовиков

Перекрытая дорога недалеко от места происшествия, где произошла перестрелка, в штате Канзас. 16 ноября 2025
Перекрытая дорога недалеко от места происшествия, где произошла перестрелка, в штате Канзас. 16 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / John Hanna
Перекрытая дорога недалеко от места происшествия, где произошла перестрелка, в штате Канзас. 16 ноября 2025
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Четверо американских силовиков ранены в результате перестрелки в штате Канзас, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на следователей.
"Четверо правоохранителей получили огнестрельные ранения в субботу утром, когда приехали на вызов к дому в сельской местности к югу от (города – ред.) Топика, штат Канзас", - пишет агентство.
По информации агентства, сотрудники офиса шерифа и полицейские прибыли на место после сообщения о домашнем насилии, после чего началась стрельба.
Отмечается, что состояние раненых силовиков нестабильно, при этом подозреваемый скончался от ран.
СМИ: подростка задержали в США по подозрению в стрельбе близ университета
Вчера, 05:39
