© AP Photo / John Hanna Перекрытая дорога недалеко от места происшествия, где произошла перестрелка, в штате Канзас. 16 ноября 2025

В перестрелке в Канзасе пострадали четверо силовиков, сообщает AP

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Четверо американских силовиков ранены в результате перестрелки в штате Канзас, передает агентство Четверо американских силовиков ранены в результате перестрелки в штате Канзас, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на следователей.

"Четверо правоохранителей получили огнестрельные ранения в субботу утром, когда приехали на вызов к дому в сельской местности к югу от (города – ред.) Топика, штат Канзас", - пишет агентство.

По информации агентства, сотрудники офиса шерифа и полицейские прибыли на место после сообщения о домашнем насилии, после чего началась стрельба.