03:54 16.11.2025
СМИ: экс-министр ЖКХ Рэйнер готовится составить конкуренцию Стармеру
СМИ: экс-министр ЖКХ Рэйнер готовится составить конкуренцию Стармеру
СМИ: экс-министр ЖКХ Рэйнер готовится составить конкуренцию Стармеру

Telegraph: экс-министр ЖКХ Рэйнер готовится составить конкуренцию Стармеру

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Бывший заместитель премьер-министра и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Анджела Рэйнер готовит почву, чтобы потеснить Кира Стармера с поста премьера и лидера лейбористов, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Рэйнер готовит почву, чтобы составить конкуренцию Стармеру в борьбе за лидерство", - пишет издание.
Глава Минздрава Британии опроверг слухи о его намерении сместить Стармера
Глава Минздрава Британии опроверг слухи о его намерении сместить Стармера
12 ноября, 12:21
По данным газеты, Рэйнер предлагает членам британского парламента места в своем возможном будущем камбине в обмен на их поддержку.
Источник выразил уверенность, что кандидатуру Рэйнер поддержат профсоюзы.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что, по мнению команды Стармера, министр здравоохранения Уэс Стритинг готовит переворот с целью смещения премьера. Стритинг опроверг эту информацию и заявил, что не будет требовать отставки премьера. Глава минздрава сравнил слухи о его желании сместить Стармера с теориями заговора об убийстве американского президента Джона Кеннеди и высадке астронавтов на Луну. Позднее телеканал Sky News сообщил, что Стармер извинился перед Стритингом за обвинения в подготовке переворота.
В конце сентября телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos сообщал, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории: его работу на посту одобряют лишь 13% британцев. Кроме того, Sky News сослался на другой опрос компании Survation, который показал, что более половины членов Лейбористской партии (53%) не хотят, чтобы Стармер возглавил партию на следующих парламентских выборах.
Более половины британцев хотят отставки Стармера, показал опрос
Более половины британцев хотят отставки Стармера, показал опрос
9 ноября, 00:41
 
