В Стамбуле опечатали отель после смерти троих постояльцев - РИА Новости, 16.11.2025
13:29 16.11.2025
В Стамбуле опечатали отель после смерти троих постояльцев
Власти опечатали в воскресенье гостиницу Harbour Suites в Стамбуле, трое гостей которой скончались, предположительно, от пищевого отравления, при этом эксперты...
в мире
стамбул
германия
генеральная прокуратура рф
стамбул
германия
в мире, стамбул, германия, генеральная прокуратура рф
В мире, Стамбул, Германия, Генеральная прокуратура РФ
В Стамбуле опечатали отель после смерти троих постояльцев

Отель Harbour Suites в Стамбуле опечатали после смерти троих туристов

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие полицейские. Архивное фото
СТАМБУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Власти опечатали в воскресенье гостиницу Harbour Suites в Стамбуле, трое гостей которой скончались, предположительно, от пищевого отравления, при этом эксперты проверяют версию о возможном отравлении из-за некорректно проведенной дезинсекции, передает телеканал NTV.
Еще двое иностранных туристов были госпитализированы в субботу из отеля Harbour Suites в центре Стамбула, их жизни ничто не угрожает. Владелец гостиницы заявил журналистам, что отель безопасен. СМИ высказывали предположения, что причиной ухудшения самочувствия гостей мог стать кулер с водой или последствия дезинсекции, на официальном уровне эти сообщения пока не подтвердились. Кухни в отеле нет, гостям предоставляется только вода.
"Гостиница, в которой жили мать и двое детей из ФРГ (впоследствии скончавшиеся – ред.), опечатана. Гостей разместили в других отелях", - передает телеканал.
В воскресенье был госпитализирован еще один постоялец гостиницы, сопровождавший двоих туристов, сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер. Причиной стал низкий пульс, состояние госпитализированного не вызывает беспокойства.
Полиция в субботу закончила проверку гостиницы, отправив в лабораторию на проверку вещи из некоторых номеров.
Полицейские выяснили, что за несколько дней до инцидента в отеле провели дезинсекцию, но только на нулевом этаже. Семья туристов из ФРГ жила на первом этаже, а трое госпитализированных позже иностранцев – на четвертом. "Специалисты подозревают, что для дезинсекции могли быть использованы вещества, способные нанести вред человеку, в том числе сельскохозяйственные пестициды. Изъятые экспертами образцы будут проанализированы", - сообщил канал.
Гюнер ранее сообщил, что мать и двое детей из семьи Бёджек в возрасте трех и шести лет, прибывшие из ФРГ на отдых в Стамбул, скончались в четверг и пятницу, предположительно, от пищевого отравления, проводится расследование. Глава семейства остается в отделении интенсивной терапии, его состояние критическое. По словам Гюнера, аномального роста числа отравлений в Стамбуле не отмечено.
Генпрокуратура Стамбула ранее не исключила вероятность внешнего вмешательства и зафиксировала данное происшествие как "подозрительную смерть", начато расследование на предмет возможного убийства или суицида. Вскрытие не выявило серьезных патологий.
По данным СМИ, на данный момент в рамках расследования гибели троих человек задержаны по подозрению в непредумышленном убийстве уже восемь человек, в том числе продавцы ряда лавок, владелец ресторана, хозяин отеля и другие подозреваемые.
СМИ отмечают, что семья Бёджек прибыла в Стамбул 9 ноября, во вторник родители с детьми приобрели различную еду в ресторанах и у продавцов на улице с 14.40 до 18.30. В частности, семья приобрела чечевичный суп, куриную шаурму, рахат-лукум, мидии с рисом, кокореч (блюдо из бараньих субпродуктов). На следующий день в 11.16 отец и мать обратились за помощью в больницу, где им поставили диагноз "диарея и гастроэнтерит". В тот же день в 15.40 семья привезла детей в другую больницу, после оказания помощи они вновь вернулись в отель. В ночь на четверг семье вызвали скорую помощь, но детей уже не удалось спасти, мать скончалась еще через сутки, а жизнь 36-летнего отца остается под угрозой.
Заголовок открываемого материала