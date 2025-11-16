В Стамбуле при обвале грунта на станции метро погиб рабочий

СТАМБУЛ, 16 ноя – РИА Новости. Жертвой обвала грунта на строящейся станции метро в Стамбуле стал один рабочий, сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.

Станция расположена на берегу Босфорского пролива и должна стать конечной на линии M7. Станцию планируют открыть в 2027 году, темпы строительства не раз замедлялись из-за различных археологических находок на маршруте.