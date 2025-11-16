https://ria.ru/20251116/stambul-2055238376.html
В Стамбуле при обвале грунта на станции метро погиб рабочий
Жертвой обвала грунта на строящейся станции метро в Стамбуле стал один рабочий, сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T13:30:00+03:00
в мире
стамбул
стамбул
СТАМБУЛ, 16 ноя – РИА Новости. Жертвой обвала грунта на строящейся станции метро в Стамбуле стал один рабочий, сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.
Обвал грунта произошел в субботу в центре Стамбула
на строящейся станции метро "Кабаташ". Двое рабочих были спасены экстренными службами, еще трое смогли выбраться самостоятельно, сообщила ранее мэрия мегаполиса.
"Один из госпитализированных после обвала грунта рабочих скончался в больнице", - написал Гюнер в соцсети X
.
Еще двое рабочих остаются под наблюдением врачей.
Станция расположена на берегу Босфорского пролива и должна стать конечной на линии M7. Станцию планируют открыть в 2027 году, темпы строительства не раз замедлялись из-за различных археологических находок на маршруте.