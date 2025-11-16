США намерены догнать Китай в производстве дронов, обещают в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США нацелены в скором времени догнать и обогнать КНР в производстве дронов и делают все для того, чтобы стимулировать частный сектор в этом направлении, заявили министр армии США Дэниел Дрисколл.

При этом в ноябре он рассказал, что США планируют закупить не менее миллиона беспилотников в течение ближайших двух-трех лет и могут приобретать от полумиллиона до нескольких миллионов ежегодно в дальнейшем. По его словам, масштабное расширение программы закупок дронов станет серьезным вызовом, поскольку крупнейшее подразделение американских вооруженных сил сейчас закупает лишь около 50 тысяч аппаратов в год.