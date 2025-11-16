https://ria.ru/20251116/ssha-2055348769.html
США намерены догнать Китай в производстве дронов, обещают в Пентагоне
США намерены догнать Китай в производстве дронов, обещают в Пентагоне
США нацелены в скором времени догнать и обогнать КНР в производстве дронов и делают все для того, чтобы стимулировать частный сектор в этом направлении, заявили РИА Новости, 16.11.2025
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. США нацелены в скором времени догнать и обогнать КНР в производстве дронов и делают все для того, чтобы стимулировать частный сектор в этом направлении, заявили министр армии США Дэниел Дрисколл.
"Мы будем инвестировать в такие вещи, как датчики, бесщёточные двигатели, печатные платы и многие другие компоненты, которые сейчас сложно приобрести частному сектору. Армия США
будет производить всё это на наших базах и предоставит частному сектору возможность закупать у нас. Таким образом, мы будем производить беспилотники. Наши частные партнёры будут производить беспилотники, и мы невероятно быстро догоним и перегоним китайцев", - рассказал он в интервью телеканалу CBS.
Ранее Дрисколл признал, что Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за того, что Россия
может производить миллион дронов за 12 месяцев. Министр указал, что США не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить "дрон за 800 долларов".
При этом в ноябре он рассказал, что США планируют закупить не менее миллиона беспилотников в течение ближайших двух-трех лет и могут приобретать от полумиллиона до нескольких миллионов ежегодно в дальнейшем. По его словам, масштабное расширение программы закупок дронов станет серьезным вызовом, поскольку крупнейшее подразделение американских вооруженных сил сейчас закупает лишь около 50 тысяч аппаратов в год.