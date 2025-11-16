В США при стрельбе погибли десятилетний мальчик и 21-летняя девушка

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноя - РИА Новости. Десятилетний мальчик и 21-летняя девушка погибли в результате инцидента со стрельбой в американском штате Нью-Джерси, заявил мэр города Ньюарк Рас Барака.

"Сегодня в Ньюарке был темный и разрушительный день... (Произошло - ред.) безнравственное и бессмысленное убийство 21-летней женщины и десятилетнего мальчика", - говорится в заявлении мэра.

Кроме того, местные власти сообщили о трех пострадавших в результате стрельбы.