В США при стрельбе погибли десятилетний мальчик и 21-летняя девушка
Десятилетний мальчик и 21-летняя девушка погибли в результате инцидента со стрельбой в американском штате Нью-Джерси, заявил мэр города Ньюарк Рас Барака. РИА Новости, 16.11.2025
НЬЮ-ЙОРК, 16 ноя - РИА Новости. Десятилетний мальчик и 21-летняя девушка погибли в результате инцидента со стрельбой в американском штате Нью-Джерси, заявил мэр города Ньюарк Рас Барака.
"Сегодня в Ньюарке был темный и разрушительный день... (Произошло - ред.) безнравственное и бессмысленное убийство 21-летней женщины и десятилетнего мальчика", - говорится в заявлении мэра.
Кроме того, местные власти сообщили о трех пострадавших в результате стрельбы.
Властям пока что не удалось задержать подозреваемого в стрельбе.