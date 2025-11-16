Рейтинг@Mail.ru
Американские военные корабли вошли в Карибское море - РИА Новости, 16.11.2025
19:09 16.11.2025 (обновлено: 20:10 16.11.2025)
Американские военные корабли вошли в Карибское море
Американские военные корабли вошли в Карибское море - РИА Новости, 16.11.2025
Американские военные корабли вошли в Карибское море
Корабли ВМС США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыли в Карибское море, заявили в американских Военно-морских силах. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T19:09:00+03:00
2025-11-16T20:10:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
карибское море
пит хегсет
дональд трамп
николас мадуро
министерство обороны сша
В мире, США, Венесуэла, Карибское море, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Министерство обороны США, Вооруженные силы США, Военно-морские силы США
Американские военные корабли вошли в Карибское море

Ударная группа авианосца ВМС США Gerald Ford вошла в Карибское море

© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy Авианосец USS Gerald R. Ford
Авианосец USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy
Авианосец USS Gerald R. Ford. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Корабли ВМС США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыли в Карибское море, заявили в американских Военно-морских силах.
"Ударная группа <...> во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN 78) прошла через пролив Анегада и вошла в Карибское море", — говорится в сообщении.
Американский военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Экс-разведчик США заявил о важности предотвращения конфликта в Венесуэле
15 ноября, 21:34
Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов.
В конце октября шеф Пентагона Пит Хегсет отдал приказ направить авианосную группу в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние два месяца США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
СМИ раскрыли, как США оправдывают удары по Венесуэле
15 ноября, 01:58
В конце октября издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположены одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что США могут ударить по целям на территории республики в ближайшие дни.
Комментируя эти сообщения, Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе государства сочтены. При этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом. А глава Госдепартамента Марко Рубио назвал сообщения СМИ, в которых утверждалось обратное, ложными.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Пушков рассказал о последствиях возможной операции США против Венесуэлы
Вчера, 12:00
 
В миреСШАВенесуэлаКарибское мореПит ХегсетДональд ТрампНиколас МадуроМинистерство обороны СШАВооруженные силы СШАВоенно-морские силы США
 
 
