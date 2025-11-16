Американские военные корабли вошли в Карибское море

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Корабли ВМС США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыли в Карибское море, заявили в американских Военно-морских силах.

"Ударная группа <...> во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN 78) прошла через пролив Анегада и вошла в Карибское море", — говорится в сообщении.

Экипаж авианосца насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов.

В конце октября шеф Пентагона Пит Хегсет отдал приказ направить авианосную группу в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке.

Обострение между США и Венесуэлой

За последние два месяца США не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты.

В конце октября издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположены одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что США могут ударить по целям на территории республики в ближайшие дни.