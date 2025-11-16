В Палестине считают, что США предвзяты в ближневосточной политике

ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. США не являются посредником в ближневосточном урегулировании, они всегда стояли на стороне Израиля, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

"С нашей точки зрения, американцы не являются посредниками. Традиционно и исторически они всегда стояли на стороне Израиля", - сказал посол.

При этом он добавил, что американцы - единственные, кто могут повлиять на Израиль

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.

В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще четыре тела погибших заложников.