В Палестине считают, что США предвзяты в ближневосточной политике
В Палестине считают, что США предвзяты в ближневосточной политике - РИА Новости, 16.11.2025
В Палестине считают, что США предвзяты в ближневосточной политике
США не являются посредником в ближневосточном урегулировании, они всегда стояли на стороне Израиля, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T15:08:00+03:00
2025-11-16T15:08:00+03:00
2025-11-16T15:08:00+03:00
в мире
израиль
палестина
сша
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Палестина, США, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
В Палестине считают, что США предвзяты в ближневосточной политике
Посол Палестины Шафи: США не посредник, они всегда стояли на стороне Израиля
ВЕНА, 16 ноя - РИА Новости. США не являются посредником в ближневосточном урегулировании, они всегда стояли на стороне Израиля, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.
"С нашей точки зрения, американцы не являются посредниками. Традиционно и исторически они всегда стояли на стороне Израиля", - сказал посол.
При этом он добавил, что американцы - единственные, кто могут повлиять на Израиль
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще четыре тела погибших заложников.
После объявления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Согласно заявлениям пресс-службы ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения палестинской стороной.