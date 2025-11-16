https://ria.ru/20251116/ssha-2055245607.html
Силы пограничной службы США развернуты в мегаполисе Шарлотт штата Северная Каролина, начались задержания, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T04:23:00+03:00
2025-11-16T04:23:00+03:00
2025-11-16T04:28:00+03:00
в мире
сша
шарлотт
северная каролина
дональд трамп
nbc
сша
шарлотт
северная каролина
Новости
ru-RU
В мире, США, Шарлотт, Северная Каролина, Дональд Трамп, NBC
Силы погранслужбы США развернули в столице Северной Каролины, сообщает NBC
NBC: силы погранслужбы США развернули в Шарлотт, начались задержания