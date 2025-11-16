Рейтинг@Mail.ru
Силы погранслужбы США развернули в столице Северной Каролины, сообщает NBC - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:23 16.11.2025 (обновлено: 04:28 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/ssha-2055245607.html
Силы погранслужбы США развернули в столице Северной Каролины, сообщает NBC
Силы погранслужбы США развернули в столице Северной Каролины, сообщает NBC - РИА Новости, 16.11.2025
Силы погранслужбы США развернули в столице Северной Каролины, сообщает NBC
Силы пограничной службы США развернуты в мегаполисе Шарлотт штата Северная Каролина, начались задержания, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T04:23:00+03:00
2025-11-16T04:28:00+03:00
в мире
сша
шарлотт
северная каролина
дональд трамп
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996271462_0:269:2583:1722_1920x0_80_0_0_fdc9d70e4b095a4757018119464d591c.jpg
https://ria.ru/20251115/tramp-2055115745.html
сша
шарлотт
северная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996271462_0:0:2297:1722_1920x0_80_0_0_81269a084ee07ddb3b605346732f41f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, шарлотт, северная каролина, дональд трамп, nbc
В мире, США, Шарлотт, Северная Каролина, Дональд Трамп, NBC
Силы погранслужбы США развернули в столице Северной Каролины, сообщает NBC

NBC: силы погранслужбы США развернули в Шарлотт, начались задержания

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник иммиграционной и таможенной полиции США
Сотрудник иммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник иммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Силы пограничной службы США развернуты в мегаполисе Шарлотт штата Северная Каролина, начались задержания, сообщает телеканал NBC.
"Федеральные агенты начали производить задержания после развертывания пограничной службы в городе. По утверждению министерства внутренней безопасности, меры направлены ​​на обеспечение безопасности американцев и устранение угроз общественной безопасности", - говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп с июня начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города страны для борьбы с преступностью. Силы нацгвардии США и других ведомств вводились в Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис, Портленд и Сан-Франциско. При этом данная практика зачастую сталкивается с противодействием окружных судей, признающих действия администрации Трампа незаконными.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп заявил о снижении преступности в Чикаго и Мемфисе
Вчера, 04:19
 
В миреСШАШарлоттСеверная КаролинаДональд ТрампNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала