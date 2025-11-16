ВС России уничтожили бронетранспортер ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск в режиме свободной охоты на константиновском направлении в ДНР уничтожили бронетранспортер, пикап, квадроцикл и наземный робототехнический комплекс ВСУ, сообщили в Минобороны России.