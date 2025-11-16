https://ria.ru/20251116/spetsoperatsiya-2055252304.html
ВС России уничтожили бронетранспортер ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили бронетранспортер ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 16.11.2025
ВС России уничтожили бронетранспортер ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск в режиме свободной охоты на константиновском направлении в ДНР уничтожили бронетранспортер, пикап,... РИА Новости, 16.11.2025
ВС России уничтожили бронетранспортер ВСУ под Константиновкой
Операторы БПЛА уничтожили бронетранспортер ВСУ под Константиновкой