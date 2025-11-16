Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали группу боевиков ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
01:16 16.11.2025 (обновлено: 06:19 16.11.2025)
ВС России ликвидировали группу боевиков ВСУ на Запорожском направлении
ВС России ликвидировали группу боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Подразделения группировки войск "Восток" в ходе боевых действий на Запорожском направлении провели зачистку населенного пункта Сладкое и уничтожили гранатами... РИА Новости, 16.11.2025
2025
ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" в ходе боевых действий на Запорожском направлении провели зачистку населенного пункта Сладкое и уничтожили гранатами группу противника, укрывавшуюся в одном из домов, рассказал РИА Новости пулемётчик с позывным "Иркут".
"Поступила команда на зачистку населенного пункта Сладкое. По данным разведки, в третьем доме находился противник. Когда подошли к третьему — по нам открыли огонь. Мы скрытно окружили дом и закидали его гранатами. После того как стрельба утихла, зашли внутрь — все были уже двухсотые (Погибшие. — Прим. Ред.)", — рассказал боец.
По его словам, в здании находились четверо украинских боевиков. При осмотре бойцы обнаружили у противника боекомплект и запасы провизии и воды, рассчитанные примерно на месяц.
"Мы оставили двойку (Двух человек. — Прим. Ред.) на этой точке чтобы держали оборону. Дальше сами двинулись зачищать", — добавил "Иркут".
В понедельник Минобороны России сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Сладкое в Запорожской области.
