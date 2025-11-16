https://ria.ru/20251116/spetsoperatsiya-2055238683.html
ВС России ликвидировали группу боевиков ВСУ на Запорожском направлении
ВС России ликвидировали группу боевиков ВСУ на Запорожском направлении
ВС России ликвидировали группу боевиков ВСУ на Запорожском направлении
16.11.2025
ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" в ходе боевых действий на Запорожском направлении провели зачистку населенного пункта Сладкое и уничтожили гранатами группу противника, укрывавшуюся в одном из домов, рассказал РИА Новости пулемётчик с позывным "Иркут".
"Поступила команда на зачистку населенного пункта Сладкое. По данным разведки, в третьем доме находился противник. Когда подошли к третьему — по нам открыли огонь. Мы скрытно окружили дом и закидали его гранатами. После того как стрельба утихла, зашли внутрь — все были уже двухсотые (Погибшие. — Прим. Ред.)", — рассказал боец.
По его словам, в здании находились четверо украинских боевиков. При осмотре бойцы обнаружили у противника боекомплект и запасы провизии и воды, рассчитанные примерно на месяц.
"Мы оставили двойку (Двух человек. — Прим. Ред.) на этой точке чтобы держали оборону. Дальше сами двинулись зачищать", — добавил "Иркут".
В понедельник Минобороны России сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Сладкое в Запорожской области
