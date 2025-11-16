Рейтинг@Mail.ru
Блогер Ирина Небога умерла от рака костей
15:15 16.11.2025
Блогер Ирина Небога умерла от рака костей
Блогер Ирина Небога умерла от саркомы Юинга (рака костей) на 22-м году жизни, сообщается в её Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2025
общество
Блогер Ирина Небога умерла от рака костей

Блогер Ирина Небога умерла от саркомы Юинга на 22-м году жизни

© Фото : соцсети Иры НебогиИра Небога
Ира Небога - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Фото : соцсети Иры Небоги
Ира Небога. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Блогер Ирина Небога умерла от саркомы Юинга (рака костей) на 22-м году жизни, сообщается в её Telegram-канале.
В воскресенье в Telegram-канале Ирины появилось сообщение якобы от её имени с информацией о том, что она умерла.
"Я сражалась до последнего, но вчера в 22.25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете", - говорится в сообщении.
Ранее блогер открыто рассказывала о борьбе с онкологией и призывала подписчиков не опускать руки, несмотря на тяжелый диагноз. В своих социальных сетях девушка рассказывала, что впервые заболевание было выявлено в 2020 году, когда ей было 16 лет. Тогда она прошла 12 курсов химиотерапии, столько же лучевой терапии и обширную операцию, после которой в течение трех лет находилась в ремиссии.
Позднее, как рассказывала Небога, в 2024 году, болезнь вернулась - опухоль была обнаружена в черепе, после чего ей потребовалась сложная операция. Пластину в череп не устанавливали из-за необходимости последующего лечения. Однако завершить его, по словам Ирины, не удалось: спустя два с половиной месяца после операции у нее начались множественные метастазы по скелету.
 
