Блогер Ирина Небога умерла от рака костей

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Блогер Ирина Небога умерла от саркомы Юинга (рака костей) на 22-м году жизни, сообщается в её Telegram-канале.

В воскресенье в Telegram-канале Ирины появилось сообщение якобы от её имени с информацией о том, что она умерла.

"Я сражалась до последнего, но вчера в 22.25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете", - говорится в сообщении.

Ранее блогер открыто рассказывала о борьбе с онкологией и призывала подписчиков не опускать руки, несмотря на тяжелый диагноз. В своих социальных сетях девушка рассказывала, что впервые заболевание было выявлено в 2020 году, когда ей было 16 лет. Тогда она прошла 12 курсов химиотерапии, столько же лучевой терапии и обширную операцию, после которой в течение трех лет находилась в ремиссии.