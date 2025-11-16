Украинский олигарх сделал новое заявление по скандалу на Украине

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский* во время судебного заседания выразил сомнение, что соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич мог разработать коррупционную схему по "откатам" на 100 миллионов долларов, передает Страна.ua.

"Он идиот. То, что ему приписывают, он никакой не глава мафии. Он чистый черт", - утверждает Коломойский*.

Олигарх предположил, что Миндич мог сбежать с Украины , поскольку опасался, что его устранят настоящие организаторы коррупционной схемы, желающие "спрятать концы в воду".

Ранее украинские СМИ сообщили, что находящийся в СИЗО Коломойский* мог стать информатором НАБУ в громком деле о коррупции в сфере энергетики. В течение нескольких недель до обнародования скандальных данных Коломойский* часто выезжал на допросы в НАБУ, после которых рассказывал знакомым, что с Зеленским скоро будет покончено.

Офис генерального прокурора Украины в мае 2024-го предъявил Коломойскому* обвинение в организации в 2003 году заказного убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительным решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее украинское издание " Страна․ua ", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко . Впоследствии суд лишил Коломойского* возможности внесения залога для выхода из СИЗО.

Коломойский* с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам.

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева

Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.

Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.