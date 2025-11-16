https://ria.ru/20251116/sinoptik-2055264969.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующих выходных
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующих выходных
Ненастная и дождливая погода ожидается в Москве на следующих выходных, возможны осадки в виде снега и мокрого снега, ударят слабые заморозки, сообщил РИА... РИА Новости, 16.11.2025
