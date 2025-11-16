Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующих выходных - РИА Новости, 16.11.2025
09:58 16.11.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующих выходных
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующих выходных
общество, москва, евгений тишковец, день народного единства
Общество, Москва, Евгений Тишковец, День народного единства
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующих выходных

Синоптик Тишковец: на следующих выходных в Москве ожидается ненастная погода

Снегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Илона Головина
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ненастная и дождливая погода ожидается в Москве на следующих выходных, возможны осадки в виде снега и мокрого снега, ударят слабые заморозки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Следующие выходные будут ненастными. В субботу, в теплом секторе циклона, очень дождливо, вечером, с приближением холодного фронта - с мокрым снегом и снегом, температура воздуха - от плюс 1 до плюс 4. В воскресенье на фоне усиления антициклона с запада погода возьмет курс на улучшение, к утру ударят слабые заморозки, днем же - слабый "плюс", - рассказал Тишковец.
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет настоящая зима
