Россиян предупредили о штрафах за организацию автосервисов рядом с домом - РИА Новости, 16.11.2025
01:58 16.11.2025
Россиян предупредили о штрафах за организацию автосервисов рядом с домом
Россиян предупредили о штрафах за организацию автосервисов рядом с домом
Штраф до 300 тысяч рублей грозит в России за несогласованную организацию автосервисов рядом с многоквартирным домом, рассказал РИА Новости зампред комитета... РИА Новости, 16.11.2025
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тсж, госдума рф
Россия, ТСЖ, Госдума РФ
Россиян предупредили о штрафах за организацию автосервисов рядом с домом

Аксененко: за организацию автосервисов рядом с домом грозит штраф

© РИА Новости / Наталья Горшкова
Автосервис - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
Автосервис. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Штраф до 300 тысяч рублей грозит в России за несогласованную организацию автосервисов рядом с многоквартирным домом, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
"Использование придомовой территории в жилых домах, в том числе тротуаров, проездов, зеленых зон, детских площадок, парковок и площадок хозназначения, для коммерческих целей — явление, которое все чаще вызывает обеспокоенность жителей. В числе наиболее распространенных нарушений сегодня - организация стихийных автосервисов. Это мойки, ремонтные мастерские, работы по замене масла и даже шиномонтаж. Согласно нормам СанПиН, за такие действия предусмотрены различные штрафы: для физических лиц - в среднем от 500 до 5000 рублей, для юридических лиц – от 10 до 300 тысяч рублей", - сказал Аксененко.
Работник меняет резину на колесе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Водителей предупредили о штрафах за "лысую" резину зимой
Вчера, 03:50
Парламентарий уточнил, что на граждан могут быть наложены штрафы: от 500 до 1000 рублей за ремонт или мойку машины без загрязнения, от 3000 до 5000 рублей за загрязнение территории, а также за единичный слив масла. Кроме того, российским законодательством предусмотрены штрафы от 500 до 2000 рублей за шумные работы, от 1500 до 3000 рублей за "настройку мотора", до 5 тысяч рублей за парковку на газоне и повреждение кустарников и деревьев.
По его словам, аналогичные штрафы предусмотрены для юридических лиц: до 300 тысяч рублей за парковку на газоне и повреждение кустарников и деревьев, от 10 до 20 тысяч рублей за загрязнение территории, в том числе за разлитое масло. Кроме того, как подчеркнул Аксененко, за открытие автосервиса без документации могут быть наложены штрафы за несоблюдение норм СанПиН, пожарной безопасности, загрязнение окружающей среды, уклонение от уплаты налогов и нарушение режима тишины.
Парламентарий отметил, что придомовая территория принадлежит всем собственникам помещений многоквартирного дома. Однако, по его словам, управляющая компания или ТСЖ могут предложить сдать часть территории в аренду, но любые решения об изменениях могут приниматься только с одобрения собственников.
"Если вы столкнулись с ситуацией, когда во дворе началась несанкционированная коммерческая деятельность, в первую очередь рекомендуется обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Там вам помогут зафиксировать факт нарушения и направить обращение в соответствующие контролирующие органы — административные инспекции, муниципальные службы или полицию. Можно также сразу вызвать на место нарушения участкового", - добавил он.
Депутат уточнил, что жильцы также могут подать жалобы на любое неправомерное использование придомовой территории через портал "Госуслуг" или лично в территориальном органе местного самоуправления. По его словам, важно документировать нарушения с помощью фото или видео, что усилит эффективность обращения.
Девушка записывает показания счетчиков холодной и горячей воды - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Россиян предупредили о штрафах за самовольное подключение к водоснабжению
14 ноября, 02:24
 
Россия ТСЖ Госдума РФ
 
 
