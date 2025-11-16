Рейтинг@Mail.ru
У побережья Курил ожидается шторм с волнами высотой более четырех метров - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 16.11.2025 (обновлено: 06:58 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/shtorm-2055251890.html
У побережья Курил ожидается шторм с волнами высотой более четырех метров
У побережья Курил ожидается шторм с волнами высотой более четырех метров - РИА Новости, 16.11.2025
У побережья Курил ожидается шторм с волнами высотой более четырех метров
Шторм с волнами высотой более четырех метров ожидается в понедельник у побережья курильского острова Итуруп, предупреждает Главное управление МЧС России по... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T06:57:00+03:00
2025-11-16T06:58:00+03:00
итуруп
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053879838_0:121:3077:1852_1920x0_80_0_0_41200d2654b4247a068166d05598aa07.jpg
https://ria.ru/20251116/kamchatka-2055238526.html
итуруп
россия
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053879838_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_92a9fdb96a7870d054a0ef8e84ea4e53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итуруп, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Итуруп, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
У побережья Курил ожидается шторм с волнами высотой более четырех метров

МЧС: у побережья Курил ожидается шторм с волнами высотой более четырех метров

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкОстров Итуруп
Остров Итуруп - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Остров Итуруп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Шторм с волнами высотой более четырех метров ожидается в понедельник у побережья курильского острова Итуруп, предупреждает Главное управление МЧС России по Сахалинской области.
По информации сахалинского управления Росгидромета, с вечера 17 ноября у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается сильное волнение моря 4 метра и более, которое сохранится до вторника.
"Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в муниципальное образование, а также в морской спасательный подцентр "Южно-Сахалинск", - отмечает пресс-служба регионального главка.
Спасатели советуют жителям и гостям Курильского района держаться на безопасном расстоянии от моря.
Скала Верблюд на Авачинском перевале (на первом плане), на втором плане — Авачинская губа и Вилючинский вулкан - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков
01:10
 
ИтурупРоссияСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала