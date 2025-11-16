У побережья Курил ожидается шторм с волнами высотой более четырех метров

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Шторм с волнами высотой более четырех метров ожидается в понедельник у побережья курильского острова Итуруп, предупреждает Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

По информации сахалинского управления Росгидромета , с вечера 17 ноября у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается сильное волнение моря 4 метра и более, которое сохранится до вторника.

"Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в муниципальное образование, а также в морской спасательный подцентр "Южно-Сахалинск", - отмечает пресс-служба регионального главка.