В Омске школьник хотел передать мошенникам коллекцию часов отца
Коллекцию часов своего отца и несколько золотых украшений попытался передать мошенникам 13-летний мальчик из Омска, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 16.11.2025
ОМСК, 16 ноя - РИА Новости. Коллекцию часов своего отца и несколько золотых украшений попытался передать мошенникам 13-летний мальчик из Омска, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
О случившемся полицейские узнали от отца ребенка. Мужчина рассказал им, что его 13-летний сын общался с мошенниками. Сначала мальчику позвонил якобы замдиректора школы и сообщил о внесении изменений в базу данных учеников. Педагог запросил код из смс для подтверждения. Следующий звонок поступил уже от лже-специалиста "Госуслуг", который проинформировал о подозрительной активности в личном кабинете. Позже с ребенком связался "сотрудник ФСБ
" и убедил его, что деньги семьи школьника переводятся на Украину
и за это предусмотрена уголовная ответственность.
"Мошенники убедили мальчика по видеосвязи показать хранящиеся дома ценные вещи, заставили сложить в коробку пять наручных часов, четыре золотых кольца, две пары серег и отправить посылку транспортной компанией", - сообщили в пресс-службе.
О случившемся узнал отец. Он пришел в офис службы доставки грузов и успел отменить заказ. Ведется следствие.