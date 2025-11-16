https://ria.ru/20251116/severodonetsk-2055266749.html
Староста храма рассказала о спасении жителей Северодонецка во время боев
16.11.2025
Староста храма рассказала о спасении жителей Северодонецка во время боев
Святыни Свято-Крестовоздвиженского храма, находящегося на окраине Северодонецка в ЛНР, спасали жителей данного района во время боев за город в 2022 году
Староста Свято-Крестовоздвиженского храма о том, как украинские власти запрещали крестные ходы
Староста Свято-Крестовоздвиженского храма в Северодонецке рассказала о том, как его святыни спасали людей во время боев в 2022 году, как украинские власти запрещали крестные ходы и расцветали секты.
Староста храма рассказала о спасении жителей Северодонецка во время боев
Любовь: святыни Свято-Крестовоздвиженского храма спасли людей во время боев
СЕВЕРОДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Святыни Свято-Крестовоздвиженского храма, находящегося на окраине Северодонецка в ЛНР, спасали жителей данного района во время боев за город в 2022 году, рассказала РИА Новости староста храма Любовь.
"Жили тут люди, молились. Молитва не прекращалась. Батюшки здесь были, певчие, рабочие были. Они спасались в склепе. Там служили литургию, Троицу там застали, потому что в храме все летело, стекла бились (во время боев - ред.). Но тем не менее Господь сохранил этот храм и всех людей, святыни сохранили. Сюда люди бежали, и их сохранила молитва, великая сила молитвы", - сказала женщина.
По ее словам, на гробнице в склепе с останками невинно убиенных протоиерея Григория и его слуг выступала кровь, и это было, по мнению прихожан, знаком, что здесь будет защита.
"Выступала на гробнице кровь, сначала жидкая, потом плазма отстаивалась, отходит, и потом корочка. Уберем, а она опять, уберем, а она опять. Мы думали, где-то течет, искали, может, гвоздь ржавый, проверили и ничего не нашли. А потом поняли, что вот кто защитил нас, кто нам покровительствует", - добавила староста храма.