Староста храма рассказала о спасении жителей Северодонецка во время боев

СЕВЕРОДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Святыни Свято-Крестовоздвиженского храма, находящегося на окраине Северодонецка в ЛНР, спасали жителей данного района во время боев за город в 2022 году, рассказала РИА Новости староста храма Любовь.

"Жили тут люди, молились. Молитва не прекращалась. Батюшки здесь были, певчие, рабочие были. Они спасались в склепе. Там служили литургию, Троицу там застали, потому что в храме все летело, стекла бились (во время боев - ред.). Но тем не менее Господь сохранил этот храм и всех людей, святыни сохранили. Сюда люди бежали, и их сохранила молитва, великая сила молитвы", - сказала женщина.

По ее словам, на гробнице в склепе с останками невинно убиенных протоиерея Григория и его слуг выступала кровь, и это было, по мнению прихожан, знаком, что здесь будет защита.