СПГ из США дорого обойдется Европе, предупредил ученый

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа из США в европейские страны через Грецию будут дорого обходиться Европе, создавая при этом риски для экологии, заявил в воскресенье директор кипрского центра Института исследований мира в Осло (PRIO) Гарри Цимитрас, который специализируется на регионе Восточного Средиземноморья.

"В настоящее время американский СПГ очень дорогой, он создает нагрузку на энергетические бюджеты, возрастает вероятность геополитических противоречий. И весь проект противоречит усилиям по достижению экологических целей, что приводит к задержке перехода на возобновляемые источники энергии", - цитирует его слова издание Politico

По мнению профессора международного права и международных отношений, проект по поставкам американского СПГ в Европу через Грецию преподносится как выгодный для страны, однако заключает в себе множество рисков, включая финансовые, геополитические и экологические.

"Они (риски – ред.) охватывают все аспекты проекта: Греции придется удвоить свои мощности по хранению, что потребует масштабного строительства хранилищ и оборудования для СПГ с серьезным потенциальным воздействием на окружающую среду", - сказал Цимитрас.

Румынию и Молдавию. Ранее в воскресенье греческая газовая компания DEPA и " Нафтогаз Украины " подписали письмо о намерениях по поставке природного газа на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года. Сжиженный природный газ из США будет поставляться по маршруту Route 1 – проекту газоснабжения из Греции через Болгарию

В начале ноября Греция подписала с США долгосрочный контракт о поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. До данным агентства Рейтер, СПГ будет поступать от совместного предприятия американских компаний, речь идет о поставках 0,7 миллиарда кубических метров СПГ в год, начиная с 2030 года. Всего за 20 лет Греция собирается импортировать 700 миллионов кубометров для дальнейшего экспорта в Европу.

В конце октября управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что поставки СПГ из США в страны Евросоюза в августе увеличились на 15,8% по сравнению с июлем - до 266,694 миллиарда кубических футов (5,6 миллиона тонн).