Экономист раскрыла, что сулит цифровой рубль обычным гражданам

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. О пользе цифрового рубля для международных расчетов, государства и крупных компаний пишут много, однако простым людям до сих пор неясно, как это отразится на них. Между тем, новация сулит немалые плюсы, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.
По ее словам, поэтапное внедрение цифрового рубля сделает удобнее онлайн-покупки. Переводы до 100 тысяч рублей, как планирует ЦБ, будут бесплатными, при этом не понадобится вводить данные карты. Это снизит риск мошенничества и упростит возврат средств.
Во-вторых, бесплатными станут платежи за услуги, в том числе, коммунальными. Их можно будет проводить 24х7 с помощью цифрового кошелька в приложении ЦБ. Осуществлять любые переводы можно будет даже без интернета, и деньги придут по назначению моментально.
И, наконец, упростятся трансграничные платежи и конвертация в любые валюты. В странах, где уже есть своя цифровая валюта, расчеты будут проходить быстро и буквально одним нажатием кнопки.
Экономист раскрыла влияние цифрового рубля на все деньги России
11 ноября, 02:15