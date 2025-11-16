Рейтинг@Mail.ru
Экономист раскрыла, что сулит цифровой рубль обычным гражданам - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/rubl-2055234479.html
Экономист раскрыла, что сулит цифровой рубль обычным гражданам
Экономист раскрыла, что сулит цифровой рубль обычным гражданам - РИА Новости, 16.11.2025
Экономист раскрыла, что сулит цифровой рубль обычным гражданам
О пользе цифрового рубля для международных расчетов, государства и крупных компаний пишут много, однако простым людям до сих пор неясно, как это отразится на... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T02:17:00+03:00
2025-11-16T02:17:00+03:00
экономика
китай
софья главина
центральный банк рф (цб рф)
рудн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888025146_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_058503989346ea94dfbefe0dc9ffafbe.jpg
https://ria.ru/20251114/tsb-2054934891.html
https://ria.ru/20251111/rubl-2054055377.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888025146_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_c0fd53d30c0afc42e875cc0c94026f97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, софья главина, центральный банк рф (цб рф), рудн
Экономика, Китай, Софья Главина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), РУДН
Экономист раскрыла, что сулит цифровой рубль обычным гражданам

Доцент Главина: цифровой рубль позволит отменить комиссию в платежах за ЖКХ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Логотип цифрового рубля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. О пользе цифрового рубля для международных расчетов, государства и крупных компаний пишут много, однако простым людям до сих пор неясно, как это отразится на них. Между тем, новация сулит немалые плюсы, рассказала агентству "Прайм" доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.
По ее словам, поэтапное внедрение цифрового рубля сделает удобнее онлайн-покупки. Переводы до 100 тысяч рублей, как планирует ЦБ, будут бесплатными, при этом не понадобится вводить данные карты. Это снизит риск мошенничества и упростит возврат средств.
Деньги - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Набиуллина объяснила, почему ЦБ перенес массовое внедрение цифрового рубля
14 ноября, 10:27
Во-вторых, бесплатными станут платежи за услуги, в том числе, коммунальными. Их можно будет проводить 24х7 с помощью цифрового кошелька в приложении ЦБ. Осуществлять любые переводы можно будет даже без интернета, и деньги придут по назначению моментально.
И, наконец, упростятся трансграничные платежи и конвертация в любые валюты. В странах, где уже есть своя цифровая валюта, расчеты будут проходить быстро и буквально одним нажатием кнопки.
"Например, в Китае цифровой рубль будет моментально конвертироваться в e-CNY. Этот инструмент также может стать многообещающим с точки зрения снижения последствий от введения санкций", — заключила Главина.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Экономист раскрыла влияние цифрового рубля на все деньги России
11 ноября, 02:15
 
ЭкономикаКитайСофья ГлавинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РУДН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала