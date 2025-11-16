Рейтинг@Mail.ru
В Грозном заложили капсулу под строительство собора
Религия
 
20:10 16.11.2025 (обновлено: 00:29 17.11.2025)
В Грозном заложили капсулу под строительство собора
В Грозном в районе, названном в честь Владимира Путина, торжественно заложили капсулу под строительство собора в честь равноапостольного князя Владимира
https://ria.ru/20250910/khram-2040852508.html
В Грозном заложили капсулу под строительство собора

В Грозном заложили капсулу под строительство собора в честь князя Владимира

© Kadyrov_95/TelegramКапсулу под строительство собора в честь равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, заложили в Грозном
Капсулу под строительство собора в честь равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, заложили в Грозном - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Kadyrov_95/Telegram
Капсулу под строительство собора в честь равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, заложили в Грозном
ГРОЗНЫЙ, 16 ноя — РИА Новости. В Грозном в районе, названном в честь Владимира Путина, торжественно заложили капсулу под строительство собора в честь равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Сегодня в новом районе, названном в честь президента РФ Владимира Путина, состоялось торжественное мероприятие по закладке капсулы для возведения собора, который будет посвящен святому равноапостольному князю Владимиру - крестителю Руси", — сообщил Кадыров в Telegram-канале.
Как считает глава республики, собор будет одним из главных элементов района. Проект предполагает, что собор сможет вместить свыше 500 человек на площади 441,69 квадратных метра. Архи­тектурное решение, по его словам, объединяет элементы традиционного русского храмового зодчества с современными строительными подходами. Комплекс будет включать здание прихода, помещения для общественных мероприятий, воскресную школу и благоустроенную территорию для проведения учебных и праздничных мероприятий.
Глава республики назвал создание духовного центра важным шагом в развитии инфраструктуры района. Он добавил, что и впредь будут создаваться условия для полноценного функционирования религиозных организаций и развития духовной инфраструктуры, чтобы каждая община могла "свободно и с достоинством исповедовать свою веру".
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на церемонии закладки первого камня - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Храм в честь всех святых Церкви Русской построят в Хабаровске
10 сентября, 09:44
 
Религия Россия Грозный Рамзан Кадыров Владимир Путин Общество
 
 
