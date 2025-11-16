В Грозном заложили капсулу под строительство собора

ГРОЗНЫЙ, 16 ноя — РИА Новости. В Грозном в районе, названном в честь Владимира Путина, торжественно заложили капсулу под строительство собора в честь равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сегодня в новом районе, названном в честь президента РФ Владимира Путина, состоялось торжественное мероприятие по закладке капсулы для возведения собора, который будет посвящен святому равноапостольному князю Владимиру - крестителю Руси", — сообщил Кадыров в Telegram-канале

Как считает глава республики, собор будет одним из главных элементов района. Проект предполагает, что собор сможет вместить свыше 500 человек на площади 441,69 квадратных метра. Архи­тектурное решение, по его словам, объединяет элементы традиционного русского храмового зодчества с современными строительными подходами. Комплекс будет включать здание прихода, помещения для общественных мероприятий, воскресную школу и благоустроенную территорию для проведения учебных и праздничных мероприятий.