В Грозном заложили капсулу под строительство собора
В Грозном заложили капсулу под строительство собора
В Грозном в районе, названном в честь Владимира Путина, торжественно заложили капсулу под строительство собора в честь равноапостольного князя Владимира,... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-16T20:10:00+03:00
2025-11-16T20:10:00+03:00
2025-11-17T00:29:00+03:00
религия
россия
грозный
рамзан кадыров
владимир путин
общество
россия
грозный
В Грозном заложили капсулу под строительство собора
В Грозном заложили капсулу под строительство собора в честь князя Владимира
ГРОЗНЫЙ, 16 ноя — РИА Новости. В Грозном в районе, названном в честь Владимира Путина, торжественно заложили капсулу под строительство собора в честь равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Сегодня в новом районе, названном в честь президента РФ Владимира Путина, состоялось торжественное мероприятие по закладке капсулы для возведения собора, который будет посвящен святому равноапостольному князю Владимиру - крестителю Руси", — сообщил Кадыров в Telegram-канале
.
Как считает глава республики, собор будет одним из главных элементов района. Проект предполагает, что собор сможет вместить свыше 500 человек на площади 441,69 квадратных метра. Архитектурное решение, по его словам, объединяет элементы традиционного русского храмового зодчества с современными строительными подходами. Комплекс будет включать здание прихода, помещения для общественных мероприятий, воскресную школу и благоустроенную территорию для проведения учебных и праздничных мероприятий.
Глава республики назвал создание духовного центра важным шагом в развитии инфраструктуры района. Он добавил, что и впредь будут создаваться условия для полноценного функционирования религиозных организаций и развития духовной инфраструктуры, чтобы каждая община могла "свободно и с достоинством исповедовать свою веру".