Производство электроэнергии в Буркина-Фасо может вырасти благодаря России

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Объем производства электроэнергии в Буркина-Фасо может удвоиться к 2030 году благодаря партнерству страны в сфере ядерной энергетики с Россией, заявил министр иностранных дел африканского государства Карамоко Жан Мари Траоре.

В октябре посол Буркина-Фасо в РФ Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба сообщил, что власти его страны ведут переговоры с госкорпорацией "Росатом" о строительстве АЭС малой мощности к 2030 году.

"Это партнерство с Россией открывает путь к увеличению объема производства энергии на сотни мегаватт к 2030 году, что позволит удвоить национальную электрическую мощность", - заявил министр, чьи слова приводятся в заявлении МИД Буркина-Фасо, размещенном в соцсетях министерства.