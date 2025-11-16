https://ria.ru/20251116/rossiya-2055319870.html
Производство электроэнергии в Буркина-Фасо может вырасти благодаря России
Производство электроэнергии в Буркина-Фасо может вырасти благодаря России
Производство электроэнергии в Буркина-Фасо может вырасти благодаря России
Объем производства электроэнергии в Буркина-Фасо может удвоиться к 2030 году благодаря партнерству страны в сфере ядерной энергетики с Россией, заявил министр...
Производство электроэнергии в Буркина-Фасо может вырасти благодаря России
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Объем производства электроэнергии в Буркина-Фасо может удвоиться к 2030 году благодаря партнерству страны в сфере ядерной энергетики с Россией, заявил министр иностранных дел африканского государства Карамоко Жан Мари Траоре.
В октябре посол Буркина-Фасо в РФ Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба сообщил, что власти его страны ведут переговоры с госкорпорацией "Росатом" о строительстве АЭС малой мощности к 2030 году.
"Это партнерство с Россией открывает путь к увеличению объема производства энергии на сотни мегаватт к 2030 году, что позволит удвоить национальную электрическую мощность", - заявил министр, чьи слова приводятся в заявлении МИД Буркина-Фасо, размещенном в соцсетях министерства.
Россия и Буркина-Фасо 19 июня на ПМЭФ подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. Согласно проекту этого соглашения, сотрудничество двух государств будет предполагать, в числе прочего, содействие в строительстве АЭС и исследовательских атомных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для атомной электростанции.