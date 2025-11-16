https://ria.ru/20251116/rossiya-2055248989.html
"С удовольствием бы прикончили": в США резко высказались о России
"С удовольствием бы прикончили": в США резко высказались о России - РИА Новости, 16.11.2025
"С удовольствием бы прикончили": в США резко высказались о России
Ни одна европейская армия не в состоянии составить конкуренцию российской, об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis заявил профессор Чикагского университета... РИА Новости, 16.11.2025
"С удовольствием бы прикончили": в США резко высказались о России
Миршаймер: ВС России сильнее армии любой европейской страны