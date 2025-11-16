Рейтинг@Mail.ru
"С удовольствием бы прикончили": в США резко высказались о России
05:52 16.11.2025 (обновлено: 12:15 16.11.2025)
"С удовольствием бы прикончили": в США резко высказались о России
"С удовольствием бы прикончили": в США резко высказались о России
Ни одна европейская армия не в состоянии составить конкуренцию российской, об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis заявил профессор Чикагского университета... РИА Новости, 16.11.2025
"С удовольствием бы прикончили": в США резко высказались о России

Миршаймер: ВС России сильнее армии любой европейской страны

Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ни одна европейская армия не в состоянии составить конкуренцию российской, об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Если взять российскую армию и поставить ее против британской, это был бы неравный бой. Любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с Вооруженными силами России", — предупредил он.
Эксперт напомнил, что главной целью Запада с самого начала было стратегическое поражение России и разрушение ее экономики.

"Мы бы с удовольствием прикончили Россию как великую державу. <…> У нас не получилось это сделать", — констатировал Миршаймер.
Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
