Замглавы МИД России и посол Судана обсудили ситуацию в республике - РИА Новости, 16.11.2025
17:38 16.11.2025
Замглавы МИД России и посол Судана обсудили ситуацию в республике
Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин и посол Судана в Москве Мохаммед Сиррадж обсудили развитие ситуации в республике с упором на... РИА Новости, 16.11.2025
в мире, судан, москва, россия, сергей вершинин, союз биатлонистов россии (сбр)
В мире, Судан, Москва, Россия, Сергей Вершинин, Союз биатлонистов России (СБР)
Замглавы МИД России и посол Судана обсудили ситуацию в республике

Вершинин и посол Судана Сиррадж обсудили ситуацию в республике

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин и посол Судана в Москве Мохаммед Сиррадж обсудили развитие ситуации в республике с упором на необходимость скорейшего прекращения кровопролития, сообщил МИД РФ.
"Основное внимание было уделено развитию ситуации в Судане с акцентом на необходимость скорейшего прекращения кровопролития и запуска полноформатного политического процесса для достижения устойчивого урегулирования кризиса в стране", - говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным МИД, Вершинин подчеркнул, что в Москве осуждают преступления, совершенные в городе Эль-Фашер в отношении мирного населения после его перехода под контроль Сил быстрого реагирования (СБР).
"Он также подтвердил принципиальную позицию России в пользу сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности Республики Судан", - отметило министерство.
Кроме того, состоялось обсуждение ряда актуальных вопросов российско-суданских отношений, включая поддержание активного политического диалога, заключил МИД.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января этого года выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.
Вооруженные силы Судана 26 марта заявили о полном освобождении столицы страны - Хартума - от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля рассказали о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
Мятежники из Силам быстрого реагирования объявили 26 октября о взятии под контроль штаба 6-й пехотной дивизии суданской армии, базирующейся в Эль-Фашере, после 1,5 лет беспрерывных боев за город, который был самым крупным опорным пунктом правительственных войск в Северном Дарфуре. Представитель регионального правительства Агад бен Кони, в свою очередь, уточнил, что количество погибших в Эль-Фашере после его перехода под контроль СБР возросло до 2,2 тысячи человек.
Посол России в Судане Андрей Черновол - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Посол России рассказал о работе дипмиссии в Порт-Судане на фоне атаки БПЛА
