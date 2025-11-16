Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о содействии Турции, Ватикана и Белоруссии - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/rossija-2055267038.html
Москалькова рассказала о содействии Турции, Ватикана и Белоруссии
Москалькова рассказала о содействии Турции, Ватикана и Белоруссии - РИА Новости, 16.11.2025
Москалькова рассказала о содействии Турции, Ватикана и Белоруссии
Турция, Ватикан и Белоруссия хотели бы содействовать России в разрешении гуманитарных проблем, дистанцируясь от политический оценок, сказала РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T10:21:00+03:00
2025-11-16T10:21:00+03:00
в мире
россия
турция
ватикан
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_0:70:3003:1759_1920x0_80_0_0_6f0f84248f509951746fb1e556e079d6.jpg
https://ria.ru/20250709/sumy-2028133641.html
россия
турция
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_36f48e02bf2875eb22356a45a791a9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, ватикан, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Россия, Турция, Ватикан, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Москалькова рассказала о содействии Турции, Ватикана и Белоруссии

Москалькова: Турция, Ватикан и Белоруссия хотят помочь с решением гумпроблем

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Турция, Ватикан и Белоруссия хотели бы содействовать России в разрешении гуманитарных проблем, дистанцируясь от политический оценок, сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен в разговоре с агентством отметила, что исторически сложилось, что стороны военного конфликта до его окончания считают конфиденциальными информацию о количестве без вести пропавших, попавших в плен и погибших. Такой позиции, по ее словам, придерживается и Россия.
"Очень важно, что есть возможность поиска с помощью контакта с Международным Комитетом Красного Креста. Сегодня свои посреднические, медиаторские предложения высказали омбудсмен Турции, Ватикан. Мы сегодня многие сложные вопросы решаем и при медиаторстве наших коллег из Белоруссии. Таким образом, мы видим, что вокруг есть много неравнодушных людей, которые хотели бы как-то содействовать в разрешении гуманитарных проблем, в том числе дистанцируясь от политических оценок", - сказала Москалькова.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Москалькова попросила Ватикан, ООН и ОБСЕ помочь вернуть россиян из Сум
9 июля, 13:47
 
В миреРоссияТурцияВатиканТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала