Москалькова рассказала о содействии Турции, Ватикана и Белоруссии

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Турция, Ватикан и Белоруссия хотели бы содействовать России в разрешении гуманитарных проблем, дистанцируясь от политический оценок, сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.