Москалькова рассказала о содействии Турции, Ватикана и Белоруссии

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Турция, Ватикан и Белоруссия хотели бы содействовать России в разрешении гуманитарных проблем, дистанцируясь от политический оценок, сказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Омбудсмен в разговоре с агентством отметила, что исторически сложилось, что стороны военного конфликта до его окончания считают конфиденциальными информацию о количестве без вести пропавших, попавших в плен и погибших. Такой позиции, по ее словам, придерживается и Россия.
"Очень важно, что есть возможность поиска с помощью контакта с Международным Комитетом Красного Креста. Сегодня свои посреднические, медиаторские предложения высказали омбудсмен Турции, Ватикан. Мы сегодня многие сложные вопросы решаем и при медиаторстве наших коллег из Белоруссии. Таким образом, мы видим, что вокруг есть много неравнодушных людей, которые хотели бы как-то содействовать в разрешении гуманитарных проблем, в том числе дистанцируясь от политических оценок", - сказала Москалькова.