Рейтинг@Mail.ru
Депутат АдГ назвал сроки возобновления энергосотрудничества ФРГ с Россией - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 16.11.2025 (обновлено: 13:53 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/rossija-2055242199.html
Депутат АдГ назвал сроки возобновления энергосотрудничества ФРГ с Россией
Депутат АдГ назвал сроки возобновления энергосотрудничества ФРГ с Россией - РИА Новости, 16.11.2025
Депутат АдГ назвал сроки возобновления энергосотрудничества ФРГ с Россией
Энергетическое сотрудничество России и ФРГ может быть возобновлено в течение ближайших десяти лет, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T02:40:00+03:00
2025-11-16T13:53:00+03:00
в мире
германия
россия
европа
штеффен котре
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055291989_248:0:2824:1449_1920x0_80_0_0_42ca402d5555e8fc9453fd970d92c4ab.jpg
https://ria.ru/20251115/evroparlament-2055162037.html
https://ria.ru/20251113/adg--2054799401.html
германия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055291989_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca0c94496bfce90e7a34d08fe2202ee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, европа, штеффен котре, брикс
В мире, Германия, Россия, Европа, Штеффен Котре, БРИКС
Депутат АдГ назвал сроки возобновления энергосотрудничества ФРГ с Россией

Котре: энергосотрудничество РФ и ФРГ может возобновиться в течение десяти лет

© Getty Images / picture alliance/Niklas GraeberДепутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре
Депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии Штеффен Котре - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© Getty Images / picture alliance/Niklas Graeber
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 16 ноября – РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и ФРГ может быть возобновлено в течение ближайших десяти лет, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
"Я думаю, что в ближайшие годы, может, в течение десяти лет будем иметь нормальные отношения, и я надеюсь, что это произойдет быстрее",- отметил он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Евродепутат назвал встречу с Медведевым важной и интересной
Вчера, 12:55
По его словам, он вспоминает те времена, когда Германии были доступны поставки российских недорогих энергоносителей, которые были стабильными и надежными. Однако в нынешних условиях без российских энергоресурсов Германия переживает деиндустриализацию.
При этом политик выразил надежду, что с наступлением нового миропорядка ситуация в немецкой энергетике изменится.
"Сама идея стран БРИКС и многополярной системы мироустройства будет развиваться. И больше не будет ситуации, при которой одна страна вмешивается в управление другой. Даже если сейчас это кажется нереализуемой мечтой, то сама идея стоит того, чтобы ей следовать", - резюмировал он.
На федеральной территории Сириус 15 ноября прошел Международный симпозиум в формате "БРИКС-Европа". В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене.
Тино Крупалла - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Лидер АдГ выступил в защиту поездки коллег по партии в Россию
13 ноября, 16:12
 
В миреГерманияРоссияЕвропаШтеффен КотреБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала