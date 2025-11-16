https://ria.ru/20251116/rossija-2055242199.html
Депутат АдГ назвал сроки возобновления энергосотрудничества ФРГ с Россией
Энергетическое сотрудничество России и ФРГ может быть возобновлено в течение ближайших десяти лет, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива РИА Новости, 16.11.2025
СИРИУС, 16 ноября – РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и ФРГ может быть возобновлено в течение ближайших десяти лет, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
"Я думаю, что в ближайшие годы, может, в течение десяти лет будем иметь нормальные отношения, и я надеюсь, что это произойдет быстрее",- отметил он.
По его словам, он вспоминает те времена, когда Германии
были доступны поставки российских недорогих энергоносителей, которые были стабильными и надежными. Однако в нынешних условиях без российских энергоресурсов Германия переживает деиндустриализацию.
При этом политик выразил надежду, что с наступлением нового миропорядка ситуация в немецкой энергетике изменится.
"Сама идея стран БРИКС
и многополярной системы мироустройства будет развиваться. И больше не будет ситуации, при которой одна страна вмешивается в управление другой. Даже если сейчас это кажется нереализуемой мечтой, то сама идея стоит того, чтобы ей следовать", - резюмировал он.
На федеральной территории Сириус 15 ноября прошел Международный симпозиум в формате "БРИКС-Европа". В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы
обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене.