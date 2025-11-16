Депутат АдГ назвал сроки возобновления энергосотрудничества ФРГ с Россией

СИРИУС, 16 ноября – РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и ФРГ может быть возобновлено в течение ближайших десяти лет, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.

"Я думаю, что в ближайшие годы, может, в течение десяти лет будем иметь нормальные отношения, и я надеюсь, что это произойдет быстрее",- отметил он.