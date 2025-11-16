Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о симптомах герпеса - РИА Новости, 16.11.2025
03:03 16.11.2025
Роспотребнадзор рассказал о симптомах герпеса
С момента инфицирования герпесом до появления симптомов обычно проходит от 2 до 12 дней, на месте внедрения инфекции появляются зуд, жжение, онемение,... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T03:03:00+03:00
2025-11-16T03:03:00+03:00
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Новости
ru-RU
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. С момента инфицирования герпесом до появления симптомов обычно проходит от 2 до 12 дней, на месте внедрения инфекции появляются зуд, жжение, онемение, покраснение, а затем сыпь в виде мелких сгруппированных пузырьков, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Герпес – это вирусное заболевание кожи и слизистых оболочек, возбудителем которого чаще является вирус простого герпеса первого (ВПГ-1) и второго типа (ВПГ-2). Всего же существует восемь типов герпеса.
"Путь передачи – преимущественно прямой контакт с кожей или слизистыми оболочками больного человека. С момента инфицирования до появления симптомов обычно проходит от 2 до 12 дней", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в зависимости от локализации высыпаний, выделяют лабиальную ("простуда" на губах), генитальную и другие формы герпеса.
"На месте внедрения инфекции появляются зуд, жжение, онемение, покраснение, а затем сыпь в виде мелких сгруппированных пузырьков, наполненных жидкостью. Когда пузырьки вскрываются, на их месте появляются мелкие эрозии, которые вскоре заживают", - сообщили в пресс-службе.
Для профилактики инфицирования в Роспотребнадзоре рекомендовали исключить контакты с больным герпесом, соблюдать правила личной гигиены, безопасное половое поведение.
"Рецидивы простого герпеса происходят под влиянием различных провоцирующих обстоятельств: переохлаждения, простуды или стресса. Для профилактики рецидивов следует избегать этих факторов", - отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что лечение любой формы герпеса назначает врач. Чем раньше оно начнется, тем оно эффективнее.
Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
