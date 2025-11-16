Роспотребнадзор рассказал о симптомах герпеса

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. С момента инфицирования герпесом до появления симптомов обычно проходит от 2 до 12 дней, на месте внедрения инфекции появляются зуд, жжение, онемение, покраснение, а затем сыпь в виде мелких сгруппированных пузырьков, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Герпес – это вирусное заболевание кожи и слизистых оболочек, возбудителем которого чаще является вирус простого герпеса первого (ВПГ-1) и второго типа (ВПГ-2). Всего же существует восемь типов герпеса.

"Путь передачи – преимущественно прямой контакт с кожей или слизистыми оболочками больного человека. С момента инфицирования до появления симптомов обычно проходит от 2 до 12 дней", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в зависимости от локализации высыпаний, выделяют лабиальную ("простуда" на губах), генитальную и другие формы герпеса.

"На месте внедрения инфекции появляются зуд, жжение, онемение, покраснение, а затем сыпь в виде мелких сгруппированных пузырьков, наполненных жидкостью. Когда пузырьки вскрываются, на их месте появляются мелкие эрозии, которые вскоре заживают", - сообщили в пресс-службе.

Для профилактики инфицирования в Роспотребнадзоре рекомендовали исключить контакты с больным герпесом, соблюдать правила личной гигиены, безопасное половое поведение.

"Рецидивы простого герпеса происходят под влиянием различных провоцирующих обстоятельств: переохлаждения, простуды или стресса. Для профилактики рецидивов следует избегать этих факторов", - отметили в пресс-службе.