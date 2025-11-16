https://ria.ru/20251116/rospotrebnadzor-2055242680.html
Роспотребнадзор рассказал о симптомах герпеса
С момента инфицирования герпесом до появления симптомов обычно проходит от 2 до 12 дней, на месте внедрения инфекции появляются зуд, жжение, онемение,... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T03:03:00+03:00
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575103286_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_cdfeb1c870aba97bae74e51809d3e786.jpg
https://ria.ru/20251112/rospotrebnadzor-2054423719.html
https://ria.ru/20251112/pnevmoniya-2054366670.html
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. С момента инфицирования герпесом до появления симптомов обычно проходит от 2 до 12 дней, на месте внедрения инфекции появляются зуд, жжение, онемение, покраснение, а затем сыпь в виде мелких сгруппированных пузырьков, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Герпес – это вирусное заболевание кожи и слизистых оболочек, возбудителем которого чаще является вирус простого герпеса первого (ВПГ-1) и второго типа (ВПГ-2). Всего же существует восемь типов герпеса.
"Путь передачи – преимущественно прямой контакт с кожей или слизистыми оболочками больного человека. С момента инфицирования до появления симптомов обычно проходит от 2 до 12 дней", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в зависимости от локализации высыпаний, выделяют лабиальную ("простуда" на губах), генитальную и другие формы герпеса.
"На месте внедрения инфекции появляются зуд, жжение, онемение, покраснение, а затем сыпь в виде мелких сгруппированных пузырьков, наполненных жидкостью. Когда пузырьки вскрываются, на их месте появляются мелкие эрозии, которые вскоре заживают", - сообщили в пресс-службе.
Для профилактики инфицирования в Роспотребнадзоре
рекомендовали исключить контакты с больным герпесом, соблюдать правила личной гигиены, безопасное половое поведение.
"Рецидивы простого герпеса происходят под влиянием различных провоцирующих обстоятельств: переохлаждения, простуды или стресса. Для профилактики рецидивов следует избегать этих факторов", - отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что лечение любой формы герпеса назначает врач. Чем раньше оно начнется, тем оно эффективнее.