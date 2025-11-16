Рейтинг@Mail.ru
03:32 16.11.2025
В пойму вдохновлявшей Толкина реки вывалили гору отходов, сообщили СМИ
в мире
великобритания
джон толкин
великобритания
в мире, великобритания, джон толкин
В мире, Великобритания, Джон Толкин
В пойму вдохновлявшей Толкина реки вывалили гору отходов, сообщили СМИ

Guardian: в пойму вдохновлявшей Толкина реки Черуэлл вывалили гору отходов

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мусорщики вывалили в пойму вдохновлявшей писателя Джона Толкина реки Черуэлл в Великобритании многотонную гору отходов, высота которой достигает 10 метров, пишет газета Guardian со ссылкой на парламентария Каллума Миллера.
Исследователи творчества Толкина заявляют, что Черуэлл стала прототипом реки Ивлинки в романе "Властелин колец", писатель вдохновлялся ей, так как часто прогуливался вдоль реки. Растущая же у реки ива вдохновила Толкина на создание персонажа Старой Ивы.
Полиция в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Британии 14000 преступников отпустили после извинений, сообщил Daily Mail
Вчера, 21:08
"Сотни тонн отходов, сложенных штабелем высотой в 10 метров, появились на поле между рекой Черуэлл и трассой A34 недалеко от Кидлингтона", - пишет газета.
По оценке Миллера, которые приводит газета, стоимость потенциальных работ по уборке отходов превысила бы весь годовой бюджет местного районного совета.
Директор благотворительной экологической организации Friends of the Thames Лора Рейнеке заявила газете, что гора отходов появилась в местности около месяца назад. По словам Рейнеке, игнорирование проблемы с каждым днем увеличивает риск загрязнения всего бассейна Темзы, притоком которой является Черуэлл.
Газета указывает, что Агентство по охране окружающей среды Великобритании получило постановление суда о закрытии местности для публичного доступа как минимум на шесть месяцев. Ведомство планирует найти того, кто оставил там отходы, и принять соответствующие меры.
Сотрудники полиции в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Британии могут принять поправки о наказании за протесты, пишут СМИ
4 ноября, 01:19
 
