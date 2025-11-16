В пойму вдохновлявшей Толкина реки вывалили гору отходов, сообщили СМИ

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мусорщики вывалили в пойму вдохновлявшей писателя Джона Толкина реки Черуэлл в Великобритании многотонную гору отходов, высота которой достигает 10 метров, пишет газета Мусорщики вывалили в пойму вдохновлявшей писателя Джона Толкина реки Черуэлл в Великобритании многотонную гору отходов, высота которой достигает 10 метров, пишет газета Guardian со ссылкой на парламентария Каллума Миллера.

Исследователи творчества Толкина заявляют, что Черуэлл стала прототипом реки Ивлинки в романе "Властелин колец", писатель вдохновлялся ей, так как часто прогуливался вдоль реки. Растущая же у реки ива вдохновила Толкина на создание персонажа Старой Ивы.

"Сотни тонн отходов, сложенных штабелем высотой в 10 метров, появились на поле между рекой Черуэлл и трассой A34 недалеко от Кидлингтона", - пишет газета.

По оценке Миллера, которые приводит газета, стоимость потенциальных работ по уборке отходов превысила бы весь годовой бюджет местного районного совета.

Директор благотворительной экологической организации Friends of the Thames Лора Рейнеке заявила газете, что гора отходов появилась в местности около месяца назад. По словам Рейнеке, игнорирование проблемы с каждым днем увеличивает риск загрязнения всего бассейна Темзы, притоком которой является Черуэлл.