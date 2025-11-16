Рейтинг@Mail.ru
В Москве ударили зимние морозы - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 16.11.2025 (обновлено: 14:31 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/region-2055258752.html
В Москве ударили зимние морозы
В Москве ударили зимние морозы - РИА Новости, 16.11.2025
В Москве ударили зимние морозы
Декабрьские морозы ударили в московском регионе минувшей ночью, в Подмосковье температура опустилась до минус 7,6 градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T08:35:00+03:00
2025-11-16T14:31:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
москва
строгино
евгений тишковец
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055272574_0:52:3071:1779_1920x0_80_0_0_0b6e7b35f8178ab0b27883c6163dd57c.jpg
https://ria.ru/20251114/sinoptiki-2054947166.html
московская область (подмосковье)
москва
строгино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055272574_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d766965fa639ca620dabe0640bc2f8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), москва, строгино, евгений тишковец, день народного единства
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Строгино, Евгений Тишковец, День народного единства
В Москве ударили зимние морозы

Тишковец: в московском регионе ударили декабрьские морозы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУборка первого снега в парке "Сокольники" в Москве
Уборка первого снега в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Уборка первого снега в парке "Сокольники" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Декабрьские морозы ударили в московском регионе минувшей ночью, в Подмосковье температура опустилась до минус 7,6 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь, благодаря антициклону, погода в столичном регионе улучшилась и ударили морозцы. В Москве минимальная температура на ВДНХ составила минус 4,3, в Тушино минус 5,2, на Балчуге минус 2,4, Строгино минус 3,9, Бутово минус 6,8. Это самая холодная ночь текущей осени", - рассказал Тишковец.
По его словам, в Подмосковье самая низкая температура в Ново-Иерусалиме - минус 7,0, на местном полюсе холода – в Черустях, где столбик минимального термометра показал минус 7,4, и в Михайловском было минус 7,6, а это климатические показателя декабря.
Фиолетовое небо на рассвете в районе улицы Басманной в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Синоптик рассказал о значении фиолетового неба утром в Москве
14 ноября, 11:33
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваСтрогиноЕвгений ТишковецДень народного единства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала