В Москве ударили зимние морозы
В Москве ударили зимние морозы
Декабрьские морозы ударили в московском регионе минувшей ночью, в Подмосковье температура опустилась до минус 7,6 градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 16.11.2025
В Москве ударили зимние морозы
Тишковец: в московском регионе ударили декабрьские морозы