ПВО за сутки уничтожила 197 украинских беспилотников в зоне СВО - РИА Новости, 16.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 16.11.2025 (обновлено: 12:33 16.11.2025)
ПВО за сутки уничтожила 197 украинских беспилотников в зоне СВО
ПВО за сутки уничтожила 197 украинских беспилотников в зоне СВО
Российская ПВО за сутки в зоне спецоперации уничтожила 197 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки уничтожила 197 украинских беспилотников в зоне СВО

За сутки в зоне СВО уничтожены 197 украинских беспилотников

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военный с трофейным украинским беспилотником
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российский военный с трофейным украинским беспилотником. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская ПВО за сутки в зоне спецоперации уничтожила 197 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 197 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке военного ведомства.
