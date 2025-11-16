https://ria.ru/20251116/pvo-2055284221.html
ПВО за сутки уничтожила 197 украинских беспилотников в зоне СВО
ПВО за сутки уничтожила 197 украинских беспилотников в зоне СВО - РИА Новости, 16.11.2025
ПВО за сутки уничтожила 197 украинских беспилотников в зоне СВО
Российская ПВО за сутки в зоне спецоперации уничтожила 197 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T12:32:00+03:00
2025-11-16T12:32:00+03:00
2025-11-16T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
2025
