Жапаров призвал страны Центральной Азии к единству

По словам Жапарова, успех этого сотрудничества во многом зависит от экономической мощи региона. Поэтому он призвал сосредоточить усилия на наращивании торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Для дальнейшего удовлетворения региональной интеграции предлагаю сосредоточиться на трех ключевых шагах. Первое - активно устранять барьеры во взаимной торговле, гармонизировать стандарты и технические регламенты. Второе - развивать конкретные совместные производственные цепочки, отходя от сырьевой модели, формировать перерабатывающую промышленность и новые индустриальные кластеры. Третье - использовать цифровизацию как катализатор… для создания трансграничных платформ для обмена информацией и укрепления кибербезопасности", - сказал президент.