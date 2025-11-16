Рейтинг@Mail.ru
Жапаров призвал страны Центральной Азии к единству
11:07 16.11.2025 (обновлено: 11:08 16.11.2025)
Жапаров призвал страны Центральной Азии к единству
Жапаров призвал страны Центральной Азии к единству
Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал страны Центральной Азии координировать позиции и выступать единым фронтом на переговорах с другими государствами. РИА Новости, 16.11.2025
Жапаров призвал страны Центральной Азии к единству

Жапаров призвал Центральную Азию выступить единым фронтом на мировой арене

ТАШКЕНТ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал страны Центральной Азии координировать позиции и выступать единым фронтом на переговорах с другими государствами.
"В эпоху, когда перед нашим регионом открываются новые горизонты возможностей, как никогда важно сохранять дух взаимного доверия и единства. В этой связи я предлагаю, чтобы наши государства координировали позиции и выступали единым фронтом на площадках формата "Центральная Азия плюс", в частности, посредством консультаций внешнеполитических ведомств накануне саммитов с другими государствами. Только действуя в духе взаимной поддержки, мы сможем сделать голос Центральной Азии по-настоящему весомым и единым, укрепить наш авторитет и продвигать общий интерес на международной арене", - заявил лидер страны на консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.
По словам Жапарова, успех этого сотрудничества во многом зависит от экономической мощи региона. Поэтому он призвал сосредоточить усилия на наращивании торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества.
"Для дальнейшего удовлетворения региональной интеграции предлагаю сосредоточиться на трех ключевых шагах. Первое - активно устранять барьеры во взаимной торговле, гармонизировать стандарты и технические регламенты. Второе - развивать конкретные совместные производственные цепочки, отходя от сырьевой модели, формировать перерабатывающую промышленность и новые индустриальные кластеры. Третье - использовать цифровизацию как катализатор… для создания трансграничных платформ для обмена информацией и укрепления кибербезопасности", - сказал президент.
Песков рассказал о контактах Путина с лидерами стран Центральной Азии
