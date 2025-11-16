Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области локализовали пожар в цехах по производству диванов - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 16.11.2025 (обновлено: 11:05 16.11.2025)
https://ria.ru/20251116/pozhar-2055259976.html
В Иркутской области локализовали пожар в цехах по производству диванов
В Иркутской области локализовали пожар в цехах по производству диванов - РИА Новости, 16.11.2025
В Иркутской области локализовали пожар в цехах по производству диванов
Пожар в цехах по производству диванов в Усолье-Сибирском Иркутской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T08:58:00+03:00
2025-11-16T11:05:00+03:00
происшествия
усолье-сибирское
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055271029_5:51:1066:648_1920x0_80_0_0_926424cb9482f00bcedc9903b52a6fd4.jpg
https://ria.ru/20250322/bunker-2006656014.html
усолье-сибирское
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055271029_112:0:1044:699_1920x0_80_0_0_bead9bb272641c47fa9c4c3efb2b2747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, усолье-сибирское, иркутская область
Происшествия, Усолье-Сибирское, Иркутская область
В Иркутской области локализовали пожар в цехах по производству диванов

Пожар в цехах по производству диванов в Усолье-Сибирском локализовали

© МЧС Иркутской области/TelegramТушение пожара в цехе по производству диванов в Усолье-Сибирском Иркутской области
Тушение пожара в цехе по производству диванов в Усолье-Сибирском Иркутской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© МЧС Иркутской области/Telegram
Тушение пожара в цехе по производству диванов в Усолье-Сибирском Иркутской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 16 ноя - РИА Новости. Пожар в цехах по производству диванов в Усолье-Сибирском Иркутской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
В Усолье-Сибирском на улице Молотовой произошел пожар в двух цехах по производству диванов. Его площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, сообщало ранее ведомство.
"Пожар локализован на 1200 "квадратах", - говорится в сообщении.
На месте работают 25 специалистов и девять единиц спецтехники.
Установление обстоятельств и причин возгорания контролирует прокуратура.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Подмосковье загорелся бункер с мукой в цеху
22 марта, 13:35
 
ПроисшествияУсолье-СибирскоеИркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала