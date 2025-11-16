https://ria.ru/20251116/pozhar-2055259976.html
В Иркутской области локализовали пожар в цехах по производству диванов
В Иркутской области локализовали пожар в цехах по производству диванов - РИА Новости, 16.11.2025
В Иркутской области локализовали пожар в цехах по производству диванов
Пожар в цехах по производству диванов в Усолье-Сибирском Иркутской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 16.11.2025
ИРКУТСК, 16 ноя - РИА Новости. Пожар в цехах по производству диванов в Усолье-Сибирском Иркутской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
В Усолье-Сибирском
на улице Молотовой произошел пожар в двух цехах по производству диванов. Его площадь составила 1,2 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, сообщало ранее ведомство.
"Пожар локализован на 1200 "квадратах", - говорится в сообщении.
На месте работают 25 специалистов и девять единиц спецтехники.
Установление обстоятельств и причин возгорания контролирует прокуратура.