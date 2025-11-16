Последствия пожара в квартире в Улан-Удэ

После пожара в Улан-Удэ госпитализировали трех детей

УЛАН-УДЭ, 16 ноя - РИА Новости. Трое детей доставлены в больницу с отправлением угарным газом во время пожара в квартире в Улан-Удэ, сообщил региональный главк МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в ночь на воскресенье в квартире на проспекте Строителей в Улан-Удэ

"Из горящей квартиры спасены три несовершеннолетних мальчика двенадцати, четырех и полутора лет. Все дети с признаками отравления продуктами горения госпитализированы ДРКБ (Детскую республиканскую клиническую больницу - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар ликвидирован на 10 квадратах.

Всего на тушении работали 26 человек и 8 единиц техники.