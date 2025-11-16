https://ria.ru/20251116/pozhar-2055250923.html
После пожара в Улан-Удэ госпитализировали трех детей
После пожара в Улан-Удэ госпитализировали трех детей - РИА Новости, 16.11.2025
После пожара в Улан-Удэ госпитализировали трех детей
Трое детей доставлены в больницу с отправлением угарным газом во время пожара в квартире в Улан-Удэ, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T06:22:00+03:00
2025-11-16T06:22:00+03:00
2025-11-16T12:36:00+03:00
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055250717_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e6e3b62fa116e810b45445c2a54a3393.jpg
https://ria.ru/20251115/pozhar-2055124502.html
https://ria.ru/20251115/pozhar-2055122980.html
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055250717_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_26847327546830ae2fb710e49f1a7349.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После пожара в Улан-Удэ госпитализировали трех детей
После пожара в квартире в Улан-Удэ госпитализировали трех детей
УЛАН-УДЭ, 16 ноя - РИА Новости. Трое детей доставлены в больницу с отправлением угарным газом во время пожара в квартире в Улан-Удэ, сообщил региональный главк МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел в ночь на воскресенье в квартире на проспекте Строителей в Улан-Удэ
.
"Из горящей квартиры спасены три несовершеннолетних мальчика двенадцати, четырех и полутора лет. Все дети с признаками отравления продуктами горения госпитализированы ДРКБ (Детскую республиканскую клиническую больницу - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар ликвидирован на 10 квадратах.
Всего на тушении работали 26 человек и 8 единиц техники.
"Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем", - отметили спасатели.