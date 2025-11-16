Рейтинг@Mail.ru
06:22 16.11.2025 (обновлено: 12:36 16.11.2025)
После пожара в Улан-Удэ госпитализировали трех детей
происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Последствия пожара в квартире в Улан-Удэ
© МЧС Республики Бурятия/Telegram
Последствия пожара в квартире в Улан-Удэ
УЛАН-УДЭ, 16 ноя - РИА Новости. Трое детей доставлены в больницу с отправлением угарным газом во время пожара в квартире в Улан-Удэ, сообщил региональный главк МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел в ночь на воскресенье в квартире на проспекте Строителей в Улан-Удэ.
"Из горящей квартиры спасены три несовершеннолетних мальчика двенадцати, четырех и полутора лет. Все дети с признаками отравления продуктами горения госпитализированы ДРКБ (Детскую республиканскую клиническую больницу - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар ликвидирован на 10 квадратах.
Всего на тушении работали 26 человек и 8 единиц техники.
"Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем", - отметили спасатели.
